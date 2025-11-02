सरसों के तेल से दर्द का तेल कैसे बनाएं? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया ये 3 चीजें मिलाकर लगाने से दवाओं की नहीं पड़ेगी जरूरत

How to Make Pain Relief Oils at home: जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या शरीर में किसी भी तरह की जकड़न की परेशानी आजकल बहुत आम हो गई है. पहले जहां इस तरह का दर्द बढ़ती उम्र की निशानी हुआ करता है, वहीं अब कम उम्र में भी लोग बॉडी और ज्वाइंट्स पेन से परेशान रहते हैं. ऐसे में लोग दर्द की दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन लगातार दवा खाने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है. आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत ही आसान और असरदार घरेलू उपाय बताया गया है. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा के अनुसार, अगर आप सरसों के तेल में कुछ खास चीजें मिलाकर इस्तेमाल करें, तो यह दर्द की दवा जैसा असर देता है.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, सरसों के तेल में दर्द निवारक गुण होते हैं. वहीं, अगर आप इसमें 3 खास चीजें मिल लें, तो ये और बेहतर तरीके से असर दिखाता है. इसके लिए आपको चाहिए-

100 ग्राम सरसों का तेल

2 साबुत लहसुन की कलियां

10 ग्राम अजवाइन और

5 ग्राम जावित्रि

सबसे पहले लहसुन, अजवाइन और जावित्रि को हल्का-हल्का दरदरा कूट लें.

अब, एक पैन में सरसों का तेल डालें और उसे गर्म करें.

जब तेल गर्म हो जाए, तब इसमें ये तीनों चीजें डाल दें.

धीमी आंच पर तेल को तब तक पकाएं, जब तक इसका रंग काला न हो जाए.

ध्यान रखें कि तेल जलने न पाए.

जब तेल ठंडा हो जाए, तो उसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें.

आपका दर्द मिटाने वाला आयुर्वेदिक तेल तैयार है.

जब भी आपको जोड़ों, घुटनों, कमर या किसी हिस्से में दर्द हो, तो इस तेल को हल्का गुनगुना करके प्रभावित जगह पर धीरे-धीरे मालिश करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द में आराम मिलता है.

इस तेल में मौजूद लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करते हैं.

अजवाइन मांसपेशियों की जकड़न दूर करती है और गर्माहट देती है.

जावित्रि नसों को आराम देती है और दर्द को शांत करती है.

सरसों का तेल खुद में गर्म तासीर वाला होता है, जो जोड़ों की जकड़न खोलने में मदद करता है.

डॉक्टर रोबिन शर्मा के मुताबिक, नियमित रूप से इस तेल से मालिश करने पर गठिया, साइटिका, सर्वाइकल, कमर दर्द और घुटनों के दर्द में काफी राहत मिलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है, जिसमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.