सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? Doctor Hansaji ने बताया बस 10 मिनट कर लें ये काम, पूरे दिन रहेगी शरीर में फुर्ती

Morning Tiredness Remedy: कई लोग सुबह उठते ही खुद को थका हुआ महसूस करते हैं. नींद पूरी होने के बावजूद शरीर भारी लगता है, दिमाग सुस्त और मन बेचैन रहता है. इसका कारण है हमारी गलत सुबह की शुरुआत. जैसे- उठते ही फोन पकड़ लेना या खाली पेट चाय-कॉफी पी लेना. मशहूर योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो योग गुरु ने बताया है कि अगर आप दिन की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की तीन आसान आदतों से करें, तो शरीर और मन दोनों पूरे दिन फुर्तीले रहेंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में-

पहला कदम- सांस से दिन की शुरुआत करें

हंसा जी कहती हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले गहरी सांस लें. आराम से बैठें और पेट, सीने और गले में गहरी सांस अंदर लें, फिर धीरे-धीरे छोड़ें. ऐसा कुछ मिनट तक करें. इससे शरीर की जमी हुई हवा बाहर निकलती है, दिमाग को ताजगी मिलती है और मन शांत होता है. यह तरीका तनाव कम करके शरीर को रिलैक्स मोड में लाता है.

हंसा जी बताती हैं कि एक मिनट की कानों की मालिश पूरे शरीर को जागृत कर देती है. कानों में कई नसें होती हैं जो मस्तिष्क और शरीर के कई अंगों से जुड़ी हैं. अंगूठे और उंगलियों से कानों के किनारों और लोब्स को हल्के हाथ से रगड़ें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और चेहरे और आंखों की थकान भी दूर होती है.

इसके बाद सूर्य नमस्कार करें. यह शरीर का सबसे अच्छा मॉर्निंग रीसेट है. सूर्य नमस्कार न सिर्फ मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त करता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है. बस 2-3 राउंड सूर्य नमस्कार से ही शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा महसूस करता है.

सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीना कई बार एसिडिटी और सुस्ती बढ़ा देता है. इसके बजाय हंसा जी सलाह देती हैं कि एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम, किशमिश या अखरोट और थोड़े से नट्स या फल खाएं. इससे शरीर को नेचुरल एनर्जी, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं. यह दिमाग को तेज और पाचन को हल्का रखता है.

डॉक्टर हंसाजी के मुताबिक, रोज सुबह बस ये 3 काम करने से दिनभर का मूड, फोकस और ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.