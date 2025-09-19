विज्ञापन
रुद्रनाथ के पिता आनंद साहू ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा सही-सलामत मिलेगा. हरिपाल पुलिस ने जो किया है, उसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे.

NASA से जॉब ऑफर पाने वाला लापता शख्स 18 दिन बाद हुगली से कैसे मिला, पढ़ें क्या है पूरी कहानी
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के हरिपाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसा सराहनीय कार्य किया है, जो न केवल मानवता की मिसाल है, बल्कि पुलिस पर जनता के भरोसे को और भी मजबूत करता है. दरअसल बीते दिनों नालीकुल बटतला इलाके में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक को भटकते हुए पाया गया. वह न तो अपना नाम बता पा रहा था, न ही अपना पता. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना हरिपाल थाने को दी.

नासा से मिल चुका है नौकरी का ऑफर

मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक कागज भी मिला, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था. पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया और बात करते ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. दरअसल युवक की पहचान 24 वर्षीय रुद्रनाथ साहू के रूप में हुई, जो दिल्ली से लापता था. रुद्रनाथ एक होनहार कंप्यूटर इंजीनियर है और हाल ही में उसे NASA में नौकरी का ऑफर मिला था.

परिवार से मिला बिछड़ा बेटा

परिवार ने बताया कि वह 1 सितंबर 2025 को अचानक लापता हो गया था और तब से उसकी कोई खोज खबर ही नहीं थी. पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रुद्रनाथ को उसके परिवार के हवाले कर दिया. हरिपाल पुलिस का यह कदम मानवता की सच्ची तस्वीर पेश करता है. संकट की घड़ी में पुलिस किस तरह जनता की मददगार बनती है, यह इसका जीता-जागता उदाहरण है.

