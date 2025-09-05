ये है दुनिया की सबसे महंगी शराब, एक बोतल की कीमत में खरीद लेंगे पूरा फ्लैट

Expensive whisky : शराब के शौकीन हमेशा महंगी और लग्ज़री ब्रांड्स की तरफ खिंचे चले आते हैं. हाई क्लास सोसाइटी में शराब को शाही शौकों में से एक माना जाता है. आमतौर पर ये कुछ सौ रुपये से लेकर करोड़ों तक की कीमत में मिलती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी शराब के बारे में सुना है, जिसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाए? सिर्फ 30 ml का एक पेग ही करीब 2 करोड़ रुपए में बिकता है. अब सोचिए पूरी बोतल की कीमत कितनी होगी. इतनी कि आप किसी पॉश इलाके में शानदार फ्लैट आसानी से खरीद सकते हैं.

दुनिया की सबसे महंगी शराब

दुनिया की सबसे महंगी शराब का खिताब इसाबेला इस्ले (Isabella Islay) के नाम पर है. इस सिंगल स्कॉच माल्ट व्हिस्की की एक बोतल की कीमत करीब 6.2 मिलियन डॉलर (करीब 52 करोड़ रुपये) है. इतनी कीमत में आप नोएडा और गुरुग्राम में एक नहीं बल्कि कई फ्लैट्स खरीद सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस शराब की कीमत इतनी क्यों है? दरअसल, इसका जवाब इसकी पैकिंग में छिपा है. इसाबेला इस्ले की बोतल सफेद सोने की बनी है, जिसमें 8500 हीरे और 300 माणिक जड़े हुए हैं. इस व्हिस्की को मई 2011 में लॉन्च किया गया था.

कहां मिलेगी ये व्हिस्की

इसकी ऑफिशियल वेबसाइट isabellasislay.com के अनुसार, इसाबेला इस्ले एक स्पेशल एडिशन व्हिस्की है. वेबसाइट पर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जहां से इसे खरीदा जा सकता है. लेकिन वेबसाइट के कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाने पर एक ईमेल आईडी दिखाई देती है. इसलिए हो सकता है कि यह ही कंपनी से कॉन्टैक्ट करने का तरीका हो.

और कौन है लिस्ट में शामिल

इसाबेला इस्ले के अलावा भी दुनिया में कई शराब ऐसी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये है. इन्हीं में से एक है मैकलन एम, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा मैकलान व्हिस्की की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है.