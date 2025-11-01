रूस के स्कूल से लेकर ईरान तक, जब सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर हुई हत्याएं

Biggest Hostage Cases in History: मुंबई के पवई में 30 अक्टूबर को 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्या एनकाउंटर में मारा गया. उसने दोपहर करीब 1:45 बजे बच्चों को बंद किया और ऑडिशन के नाम पर 100 से ज्यादा बच्चों को बुलाया था. पुलिस और स्पेशल कमांडो की एक घंटे की कार्रवाई में सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया. मौके से एयरगन और केमिकल्स भी बरामद हुए. यह मामला भले ही कम समय में खत्म हो गया हो, लेकिन इसने एक बार फिर दुनिया के बड़े बंधक मामलों की याद दिला दी, जब रूस के स्कूल से लेकर ईरान तक सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर कत्लेआम मचाया गया. आइए जानते हैं इतिहास के सबसे बड़े होस्टेज केसेज के बारे में.

1. रूस का बेसलान स्कूल नरसंहार (2004)

3 सितंबर 2004 को रूस के बेसलान स्कूल में आतंकियों ने घुसकर 1,100 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे. तीन दिन तक चले इस खौफनाक ड्रामे ने दुनिया को हिला दिया. आतंकियों ने बच्चों को स्पोर्ट्स हॉल में बंद कर बास्केटबॉल कोर्ट पर विस्फोटक लगा रखे थे. भूख-प्यास से तड़पते बच्चों को पानी की जगह टॉयलेट पीने तक पर मजबूर किया गया.

कई बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई और जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो 330 से ज्यादा मासूम गोलियों और आग की लपटों में जलकर मरे, जिनमें 186 बच्चे भी शामिल थे.

2. इजराइल-हमास बंधक संकट (2023)

7 अक्टूबर 2023 को हमास के उग्रवादियों ने इजराइल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया. दो साल बाद भी सभी बंधक अभी छूट नहीं पाए हैं. इजराइल ने हमास और गाजा पर खूब कहर बरपाया. अमेरिका तक को बीच में आना पड़ा लेकिन अब तक पूरी रिहाई नहीं हो सकती है. यह आधुनिक समय का सबसे बड़ा बंधक संकट माना गया, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया.

3. ईरान यूएस एम्बेसी सीज (1979)

4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स को बंधक बना लिया. इस संकट ने अमेरिका-ईरान रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया. लगभग 444 दिनों तक ये बंधक कैद में रहे और तब जाकर उन्हें रिहा किया गया जब अमेरिका ने ईरान की नई सरकार को मान्यता दी.

4. मॉस्को थिएटर सीज (2002)

23 अक्टूबर 2002 को चेचन आतंकियों ने मॉस्को के एक थिएटर को कब्जे में ले लिया, जब शो के दौरान सैकड़ों लोग अंदर बैठे थे. इस दौरान 850 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया. तीन दिन तक चली यह घटना तब खत्म हुई जब स्पेशल फोर्सेज ने नर्व गैस का इस्तेमाल किया. ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन जहरीली गैस से ही करीब 170 से ज्यादा बंधकों की मौत हो गई. यह मामला बाद में इंटरनेशनल कोर्ट तक भी पहुंचा.

5. एंटेबे एयरपोर्ट हाईजैक (1976)

27 जून 1976 को एयर फ्रांस का एक विमान हाईजैक कर युगांडा ले जाया गया. इसमें 248 यात्री सवार थे. आतंकी फिलिस्तीन समर्थक थे, जिन्होंने यात्रियों को यहूदी या गैर-यहूदी में बांट दिया. इजरायल ने एक रेस्क्यू मिशन चलाकर बंधकों को छुड़ाया और आतंकियों को मार गिराया. आज भी यह ऑपरेशन दुनिया के सबसे सफल रेस्क्यू मिशनों में गिना जाता है.

6. लंदन ईरान एंबेसी सीज (1980)

30 अप्रैल 1980 को लंदन स्थित ईरानी दूतावास में 6 हथियारबंद आतंकियों ने घुसकर लोगों को बंधक बनाया. बंधकों में 26 लोग थे. छह दिन तक चला तनावपूर्ण ड्रामा तब खत्म हुआ, जब ब्रिटिश स्पेशल फोर्स SAS कमांडो ने लाइव टीवी पर ऑपरेशन निम्रोद चलाकर सभी बंधकों को छुड़ा लिया. यह पहला मौका था जब किसी बंधक संकट का लाइव प्रसारण पूरी दुनिया ने देखा.