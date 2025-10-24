विज्ञापन
इस घोड़े की कीमत में आ जाएंगी सैकड़ों फरारी, ये है दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा

World Most Expensive Horse: पुष्कर मेले में कई शानदार नस्ल के घोड़े दिख रहे हैं, जिनकी कीमत लाखों में है. ऐसे में दुनिया के सबसे मंहगे घोड़े का जिक्र करना भी जरूरी है.

दुनिया के सबसे महंगे घोड़े के बारे में नहीं जानते होंगे आप

राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत हो चुकी है. अजमेर जिले में 22 अक्टूबर से ये मेला शुरू हुआ है, जिसमें देश और दुनिया के तमाम लोग पहुंचते हैं. राजस्थान की तमाम सांस्कृतिक और लोक परंपराओं को समेटे हुए ये मेला हर साल अपने रंगों को लेकर सामने आता है. इस मेले में एक आकर्षण का केंद्र जानवर भी होते हैं, कभी करोड़ों रुपये का भैंसा यहां देखा जाता है तो कभी भारत की सबसे अच्छी नस्ल की गाय और घोड़े नजर आते हैं. इस साल भी पुष्कर मेले में कई नस्लों के घोड़े आए हैं, जिनकी कीमत 10 से 15 लाख तक बताई जा रही है. ऐसे में आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे घोड़े के बारे में बताएंगे, जिसकी कीमत सुनकर आपको यकीन नहीं होगा. 

ये है दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा

अब आपको लगेगा कि एक घोड़े की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, दो या फिर 10 करोड़ तक... लेकिन दुनिया के सबसे महंगे घोड़े की कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा आगे है. इस घोड़े की कीमत 7.5 करोड़ डॉलर यानी 650 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. साल 2017 में जापान के एक अरबपति फुसाओ सेकिगुची ने इस घोड़े को खरीदा था. इस घोड़े का नाम फुसैची पेगासस (Fusaichi Pegasus) है. 

कौन थे वीर तेजाजी, पुष्कर मेले में एक लाख टन रेत से बनाई गई जिनकी सैंड आर्ट

कौन सी नस्ल का है घोड़ा?

ये घोड़ा अमेरिकी नस्ल का है और इसे तेज रफ्तार और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. जिस घोड़े को जापानी बिजनेसमैन ने खरीदा था, उसने रेसिंग में कई लाख डॉलर की कमाई की थी. यानी ये एक लंबी रेस का घोड़ा है और इसे खरीदना कोई घाटे का सौदा नहीं है. फिलहाल इस घोड़े के नाम ही दुनिया के सबसे महंगे घोड़े का खिताब दर्ज है, इतनी ज्यादा कीमत पर इससे पहले कोई भी घोड़ा नहीं खरीदा गया.

पुष्कर मेले में मिलते हैं इस नस्ल के घोड़े

पुष्कर मेले में कई शानदार नस्ल के घोड़े लाए जाते हैं, यहां घुड़सवारी और घोड़े के शौकीन लोग इन्हें खरीदने आते हैं. मारवाड़ी नस्ल के घोड़े की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और इनकी कीमत लाखों में होती है. इसके अलावा काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, भूटिया और जांस्करी नस्ल के घोड़े भी यहां मिल जाते हैं. 

