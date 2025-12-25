विज्ञापन
विशेष लिंक

लखनऊ से चोरी हुआ ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा, सुराग देने वाले को मिलेगा बंपर इनाम

लखनऊ में कर्बला से एक ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी हो गया. अब ढूढ़ने वालों को 50 हजार का ईनाम भी घोषित किया है.

Read Time: 2 mins
Share
लखनऊ से चोरी हुआ ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा, सुराग देने वाले को मिलेगा बंपर इनाम
  • लखनऊ के राजनीपुराम के तालकटोरा इलाके से कर्बला क्षेत्र का ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी हो गया है.
  • चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
  • यह ईरानी नस्ल का घोड़ा करीब डेढ़ साल पहले उत्तराखंड से 4.5 लाख रुपये में लाया गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

लखनऊ के राजनीपुराम के तालकटोरा इलाके में कर्बला से एक ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी हो गया. हालांकि, चोरी यह घटना CCTV में कैद हो गई. ईरानी नस्ल का ये घोड़ा करीब 1.5 साल पहले उत्तराखंड से लाया गया था, जिसकी कीमत उस समय 4.5 लाख की थी. चोरी को लेकर पुलिस में भी शिकायत दी गई और जांच जारी है.

यह घोड़ा(जुलजना) शिया समुदाय के लिए काफी मान्यता रखता है. कहा जाता है कि इस नस्ल के घोड़े को पैगम्बर के नवासे काफी पसन्द करते थे. जिसके बाद इसे शाही इमाम की सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा. पूर्व मुतल्लवी सैय्यद फ़ैज़ी ने मामले में FIR दर्ज कराई है. वही उन्होंने जुलजना(ईरानी नसलक घोड़ा/ शाही ईमाम की सवारी)ढूढ़ने वालों को 50 हजार का ईनाम भी घोषित किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

धार्मिक आस्था का केंद्र 'ज़ुल्जना' घोड़ा
कर्बला क्षेत्र में कीफी लंबे समय से रखा गया 'ज़ुल्जना' घोड़ा रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है. यह घोड़ा न केवल अपनी नस्ल और आर्थिक मूल्य के कारण कीमती है, बल्कि धार्मिक आयोजनों से जुड़े होने के कारण समुदाय के लिए विशेष श्रद्धा और महत्व का केंद्र भी माना जाता है.

विवेक शाही की रिपोर्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Horse Theft In Lucknow, Iranian Breed Horse, Horse Theft
Get App for Better Experience
Install Now