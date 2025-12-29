मधुमक्खियों की रानी ही क्यों होती है राजा क्यों नहीं? जान लीजिए जवाब

Queen Bee: घर की दीवारों या पेड़ पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बना लेती हैं. जो देखने में तो गंदा लगता ही है साथ ही बहुत खतरनाक भी होता है. अगर ये मधुमक्खी काट ले तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है. मधुमक्खियों की जब भी बात होती है तो कहते हैं उनकी रानी होती है मगर कभी भी ये नहीं सुना होगा कि उनका राजा होता है या नहीं. मधुमक्खियों के छत्ते में राजा क्यों नहीं होता है इसके पीछे की एक वजह भी है. आइए आपको बताते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में सिर्फ रानी क्यों होती है.

मधुमक्खियों के छत्ते में सिर्फ रानी क्यों होती है?

मधुमक्खियों के छत्ते में सिर्फ रानी होने के पीछे की वजह ये है कि छत्ते का मुख्य काम प्रजनन और वंश को बनाए रखना है. ये काम सिर्फ एक मादा यानी रानी ही करती है. जो सारे अंडे देती है और छत्ते की आबादी और निरंतरता बनी रहती है. इस वजह से ही रानी ही छत्ते की मां होती है. जो फेरोमोन से सबको कंट्रोल करती है और श्रमिक मधुमक्खियां उसकी देखभाल करती हैं. रानी मधुमक्खी छत्ते की एकमात्र प्रजनन सदस्य होती है जो सारे अंडे देती है. इसके अलावा जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो बांझ होती हैं जो अंडे नहीं दे सकती है. ऐसे में प्रजनन का काम रानी मक्खी को सौंपा जाता है.

भारत में कहां मिलता है सबसे ज्यादा सोना? जानें कौन कर सकता है यहां खुदाई

क्यों नहीं होते हैं राजा

नर मधुमक्खी का सिर्फ एक काम होता है. वो रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करता है. नर मधुमक्खी के साथ संभोग बहुत घातक होता है क्योंकि इसके बाद उनका पेट फट जाता है और वो मर जाता है. नर मधुमक्खी छत्ते में कोई काम नहीं करता है. वो बच्चों की देखभाल और शहद बनाने में काम नहीं करते हैं. प्रजनन के बाद उनका काम खत्म हो जाता है. रानी ही वंश को आगे बढ़ाती है इस वजह से छत्ते में सिर्फ रानी ही होती है.