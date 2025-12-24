विज्ञापन
विशेष लिंक

Tareque Rahman: लंदन में क्या करते हैं तारिक रहमान, जो बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले पीएम

बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से लौट रहे हैं. फरवरी 2026 के आम चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
Tareque Rahman: लंदन में क्या करते हैं तारिक रहमान, जो बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले पीएम

Tareque Rahman Bangladesh Return: इन दिनों बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है. देश में कई मुख्य जगहों पर हमले और आगजनी हो रही है और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. इन सब के बीच बांग्लादेश की राजनीति को लेकर बड़ा अपडेट आया है.  पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे और बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक को देश में अगला प्रधानमंत्री बनने का दावेदार माना जा रहा है. 

लंदन में 17 साल बिताने के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौटने वाले हैं. उनकी वापसी को पार्टी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विरोधी इसे सियासी चाल कह रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि तारिक रहमान कौन हैं, इतने साल लंदन में क्यों रहे और उनकी वापसी का क्या मतलब है? आइए जानते हैं...

तारिक रहमान की वापसी क्यों अहम है?

तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं. उनकी पार्टी बीएनपी फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव में बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है. लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बीएनपी का दबदबा बढ़ा है. ऐसे में तारिक की वापसी को निर्णायक राजनीतिक क्षण माना जा रहा है.

17 साल लंदन में क्यों रहे?

साल 2007 में तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जेल से बाहर आने के बाद वे इलाज के लिए लंदन गए और वहीं रह गए. इस दौरान उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे. हालांकि, हाल ही में हसीना के सत्ता से हटने के बाद उन्हें इन मामलों से बरी कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- 13 स्टेशन, 16 किलोमीटर, 10 अंडरग्राउंड... दिल्लीवालों के लिए मेट्रो की 'फेज-5A' वाली गुड न्यूज

बीएनपी की तैयारी और शक्ति प्रदर्शन

बीएनपी ने तारिक के स्वागत के लिए ढाका में भव्य रैली की योजना बनाई है. पार्टी का लक्ष्य एयरपोर्ट से स्वागत स्थल तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का है. बीएनपी नेताओं का कहना है कि यह रैली देश की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगी.

तारिक रहमान का राजनीतिक सफर

तारिक रहमान का जन्म 1965 में हुआ. उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे और बीएनपी की स्थापना की. उनकी मां खालिदा जिया तीन बार प्रधानमंत्री बनीं. तारिक लंबे समय तक अपनी मां की सरकार में बेहद ताकतवर माने जाते थे और उन्हें सत्ता के समानांतर केंद्र ‘हवा भवन' से जोड़ा जाता था.

ये भी पढ़ें- क्रिसमस से न्यू ईयर ईव... दिल्ली से उत्तराखंड तक, कहां शीतलहर और कहां बर्फ, आ गया मौसम का नया अपडेट

स्वागत की तैयारियां जोरों पर

17 साल बाद तारिक की वापसी को लेकर ढाका में जोर-शोर से तैयारियां हो रही हैं. बीएनपी कार्यकर्ता पहले से ही स्वागत स्थल पर पहुंच रहे हैं. पार्टी इसे ऐतिहासिक दिन बता रही है और इसे चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tareque Rahman Bangladesh Return, Bangladesh Political Crisis, Who Is Tareque Rahman, BNP Rally Dhaka, Bangladesh 2026 Elections
Get App for Better Experience
Install Now