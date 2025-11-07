इस भैंस के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, जानकर नहीं होगा यकीन

Buffalo Milk Record: भारत में दूध देने वाली भैंसों की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहती है. राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना कहा जाता है. यह नस्ल हर दिन 20 लीटर से ज्यादा दूध देने की क्षमता रखती है. हिसार, जींद, भिवानी और रोहतक में यह नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है. लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड बना है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है. हिसार जिले के नारनौंद इलाके की मुर्रा नस्ल की भैंस राधा ने दूध उत्पादन का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है. जानिए इस भैंस ने कितना दूध दिया है.

दूध देने में इस भैंस का रिकॉर्ड

कुछ समय पहले सिंघवा खास गांव में पशुपालन विभाग की देखरेख में दूध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसमें ईश्वर सिंघवा की भैंस राधा ने एक ही दिन में 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड कैथल की भैंस रेशमा के नाम था, जिसने 33.800 किलो दूध दिया था. राधा ने यह रिकॉर्ड तोड़ते ही मुर्रा नस्ल की नंबर-1 दूध देने वाली भैंस का दर्जा हासिल कर लिया.

कैसे नापा गया दूध

प्रतियोगिता के दौरान दूध की माप तीन बार की गई. हर बार माप 35.669 किलो ही आई. अधिकारी, पशु चिकित्सक और गांव के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे, ताकि पूरा प्रोसेस पारदर्शी रहे. इस उपलब्धि से इसके मालिक और पूरा गांव बहुत ज्यादा खुश है. राधा के मालिक ईश्वर सिंघवा को पशुपालन के क्षेत्र में कई बार सम्मान मिल चुका है. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी सम्मानित कर चुके हैं.

इस लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे धर्मेंद्र, फिर क्यों बना ली थी पॉलिटिक्स से दूरी?

करोड़ों में भी नहीं बेचेंगे राधा

ईश्वर सिंघवा बताते हैं कि राधा को उन्होंने 4 लाख 1 हजार रुपए में खरीदा था, लेकिन आज राधा की कीमत 15 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है. कई लोग खरीदने आए, बड़ी रकम ऑफर की, लेकिन हर बार मना कर दिया. उनका कहना है, 'यह सिर्फ भैंस नहीं, परिवार का गौरव है. इसे करोड़ों में भी नहीं बेचेंगे.'

इतना दूध कैसे देती है यह भैंस

राधा की देखभाल किसी VIP से कम नहीं है. उसे दिन में तीन बार नहलाया जाता है, गर्मी में कूलर में रखा जाता है, रोज सरसों के तेल से मालिश होती है, साफ-सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है. उसे खाने में जड़ी-बूटी वाली फीड, हरा चारा, खनिज मिश्रण दिया जाता है. यही वजह है कि उसका शरीर स्वस्थ रहता है और दूध उत्पादन क्षमता हाई रहती है.