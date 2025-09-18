विज्ञापन
समलैंगिक होने की ऐसी सजा..., इस्लामिक देशों में सेम सेक्स में प्यार किया तो इसके लिए तैयार रहिए

इस्लामिक देशों में समलैंगिकता को लेकर कानूनी स्थिति और दंड काफी अलग हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम देशों में इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है. शरिया कानून के आधार पर, इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास से लेकर मौत की सजा तक शामिल है.

आइए जानते हैं मुस्लिम देशों समलैंगिकता को लेकर क्या कानून है...

तुर्कमेनिस्तान को दुनिया के सबसे सख्त कानून वाले देशों में गिना जाता है. हाल ही में यहां से बचकर निकले दो लोगों ने बताया है कि कैसे उन्हें समलैंगिक (Gay) होने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि उन्हें पीटा गया, अपमानित किया गया और उनके साथ बलात्कार भी किया गया. अर्सलान (यह नाम बदला गया है) और डेविड, जो अब विदेश में छिपकर रह रहे हैं, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई. अर्सलान ने बताया कि जेल में उसके साथ पांच बार बलात्कार हुआ.

यह तो बात तुर्कमेनिस्तान की हो गई. आइए जानते हैं बाकी मुस्लिम देशों समलैंगिकता को लेकर क्या कानून है...

इस्लामिक देशों में समलैंगिकता को लेकर कानूनी स्थिति और दंड काफी अलग हैं, लेकिन अधिकांश मुस्लिम देशों में इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा गया है. शरिया कानून के आधार पर, इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास से लेकर मौत की सजा तक शामिल है-

मृत्युदंड

  • ईरान में समलैंगिकता अवैध है, और दोषी पाए जाने पर कारावास, कोड़े मारने या यहा तक कि मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है.
  • वहीं, सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत समलैंगिक यौन गतिविधियों को गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है.
  • जबकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत शरिया कानून का कड़ाई से पालन किया जाता है, जहां समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड भी दिया जा सकता है. 
शारीरिक दंड और कारावास
  • कई अन्य देशों में, हल्के लेकिन फिर भी गंभीर दंड दिए जाते हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की बात करें तो यहां विवाह के बाहर सभी यौन संबंध प्रतिबंधित हैं, और समलैंगिकता के लिए  कैद की सजा हो सकती है.
  • इंडोनेशिया (विशेषकर आचे प्रांत): आचे में शरिया अदालतें समलैंगिक संबंधों के लिए दोषी पाए जाने वालों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा देती हैं. 

अन्य दंड

वही, मॉरिटानिया या यमन जैसे कुछ देशों में पत्थर मारकर मौत की सजा सुनाने का भी प्रावधान है. सामान्य तौर पर, समलैंगिकता के लिए जेल की सजा भी दी जाती है, जो कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक हो सकती है.

