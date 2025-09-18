राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा कल से शुरू, एग्जाम देने से पहले ये 12 जरूरी बातें लीजिए जान...

Job alert 2025 : राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड राज्यभर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा कल से यानी 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित कर रहा है. यह परीक्षा 6 पालियों में होगी, जिसमें कुल 53749 पदों के लिए लगभग 24.76 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण एग्जाम से जुड़ी 10 जरूरी गाइडलाइन्स जिसे आपको फॉलो करना अनिवार्य है...

Rajasthan 4th Grade Exam: एग्जाम के लिए चलेगी 20 स्पेशल ट्रेने, अपने सेंटर रूट वाली ट्रेन नंबर को कर लें नोट

राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा गाइडलाइन 2025