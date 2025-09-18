राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा कल से शुरू, एग्जाम देने से पहले ये 12 जरूरी बातें लीजिए जान...

परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है.
Job alert 2025 : राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड राज्यभर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा कल से यानी 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित कर रहा है. यह परीक्षा 6 पालियों में होगी, जिसमें कुल 53749 पदों के लिए लगभग 24.76 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण एग्जाम से जुड़ी 10 जरूरी गाइडलाइन्स जिसे आपको फॉलो करना अनिवार्य है...
राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा गाइडलाइन 2025
- परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है. परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे.
- जींस और किसी भी प्रकार की ज्वेलरी (धातु की वस्तुओं सहित) पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहनें. बालों में साधारण रबर बैंड का उपयोग करें. लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई ज्वेलरी जैसे कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि न पहनें.
- घड़ी (सामान्य या स्मार्टवॉच), धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शाल, मफलर पहनना सख्त मना है.
- स्लीपर, सैंडल, जूते और मोजे टखने तक पहनने की अनुमति होगी.
- एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट ले जाना अनिवार्य है. वैध फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड पर जन्मतिथि होना अनिवार्य है. विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड मान्य होंगे).
- 2.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार के नए रंगीन फोटो (एक महीने से ज्यादा पुराने न हों). ये उपस्थित पत्रक पर लगाने के लिए आवश्यक हैं. सभी फोटो की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी.
- अपने साथ केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन लेकर आएं.
- परीक्षार्थियों को अपनी प्रश्न पुस्तिका घर ले जाने की अनुमति नहीं है.
- प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प होंगे. यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो पांचवें विकल्प/गोले को गहरा करना अनिवार्य है. यदि पांचों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया गया, तो निगेटिव मार्किंग होगी.
- नीले पारदर्शी बॉल पेन के अलावा पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉग टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
- यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनकर आता है, तो उसे उतरवाया नहीं जाएगा. हालांकि, संदेह की स्थिति में उसकी गहन जांच की जाएगी.
- अगर कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है, तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा. हालांकि, उसकी गहन जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास किसी तरह की ब्लूटूथ डिवाइस न हो. साथ ही, एक वचन पत्र भी भरवाया जाएगा.
