क्या होता है बॉडी प्रोटेक्टर, जिसे पैरा कमांडो ने ASP अनुज चौधरी को किया गिफ्ट

ASP Anuj Chaudhary Body Protector: चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी को अब एक खास तरह की प्रोटेक्शन मिल गई है. फिरोजाबाद के एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी को भारतीय सेना के एक पैरा कमांडो ने खास तोहफा दिया है, जो उनकी सुरक्षा करेगा. ये एक अत्याधुनिक बॉडी प्रोटेक्टर है, जिसे पैरा कमांडो ने खुद एएसपी चौधरी को पहनाया. अक्टूबर 2025 में हुए एक एनकाउंटर के दौरान उन्हें गोली लग गई थी, हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी और उनकी जान बच गई. इसी घटना को देखते हुए अब उन्हें सेना के जवान की तरफ से खास तोहफा दिया गया है. आइए जानते हैं कि ये बॉडी प्रोटेक्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है.

कौन हैं अनुज चौधरी?

उत्तर प्रदेश के संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी की खूब चर्चा हुई थी, उनके बयानों और काम के चलते सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा लाइम लाइट में रहे. तब चौधरी संभल के सीओ हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो एएसपी बन गए. फिलहाल वो फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पद पर तैनात हैं.

कुछ महीने पहले चौधरी एक बार फिर चर्चा में तब आए, जब उन्हें एक मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी. ये गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिसके चलते वो बाल-बाल बच गए. अनुज चौधरी कुश्ती खिलाड़ी भी रह चुके हैं, उन्होंने नेशनल गेम्स में दो बार सिल्वर मेडल जीता था.

क्या होता है बॉडी प्रोटेक्टर?

भारतीय सेना के पैरा कमांडो राम सिंह राजावत ने अनुज चौधरी को बॉडी प्रोटेक्टर दिया है. ये एक तरह की बुलेटप्रूफ जैकेट होती है, लेकिन इसे भेद पाना काफी मुश्किल है. आम बुलेटप्रूफ जैकेट के मुकाबले ये थोड़ा भारी और मोटी होती है. ये एक कवच की तरह है, जो गोलियों, ग्रेनेड के टुकड़ों, पत्थरों और किसी भी अन्य हथियार से बचाने का काम करती है. सबसे अच्छी बात ये है कि इस बॉडी प्रोटेक्टर पर गोली लगने पर जवानों को ज्यादा चोट भी नहीं लगती है, जबकि आम बुलेटप्रूफ जैकेट गोली तो रोक लेती है, लेकिन कई बार अंदर गंभीर चोट भी लग सकती है.

अनुज चौधरी को जो बॉडी प्रोटेक्टर दिया गया है, वो खासतौर पर सेना के जवानों के लिए तैयार किया जाता है. इसमें आगे तीन से चार मैगजीन रखने की जगह बनी होती है, वहीं साइड में भी पॉकेट बने होते हैं, जिनमें पिस्टल या दूसरे हथियार रखे जा सकते हैं. आमतौर पर पुलिस के पास ऐसे बॉडी प्रोटेक्टर या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती हैं.