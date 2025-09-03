ये है दुनिया का सबसे काला रंग, साइंटिस्ट के हाथ में रखी इस चीज को नहीं पहचान पाएंगे आप

Vantablack: दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में लोग काफी कम जानते हैं. रंगों की अच्छी जानकारी भी काफी कम लोगों को होती है, लेकिन कुछ ऐसे रंग भी होते हैं, जिन्हें देखकर लोगों को चक्कर आ सकते हैं. ये रंग सबसे ज्यादा गहरे होते हैं और इन्हें देखकर किसी भी चीज की पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक कलर मटीरियल वैंटाब्लैक भी है, जो दुनिया का सबसे काला रंग है. इस रंग की कोई चीज आपको दिखे तो आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे. एक साइंटिस्ट ने बास्केटबॉल पर ये रंग किया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, वो हैरान कर देने वाली है.

साइंस का गजब कारनामा

वैंटाब्लैक कलर की इस बास्केटबॉल को देखकर किसी को भी ये पता ही नहीं लग सकता है कि साइंटिस्ट ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है. इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाथ में रखी चीज पर काला गोला बना दिया हो. यानी आपकी नजरें इस रंग में छिपी बास्केटबॉल को नहीं देख पाएगी. ये साइंस का एक कमाल है, जिसे शायद ही ज्यादा लोग जानते हों.

क्यों पहचान में नहीं आता है वैंटाब्लैक कलर?

वैंटाब्लैक कलर की खासियत है कि ये 99.965% लाइट को सोख लेता है. इसका मतलब ये है कि इस रंग से लाइट टकराने के बाद हमारी आंखों तक नहीं आती है, यही वजह है कि ये सिर्फ काला गोला नजर आता है. अगर कोई इंसान इस पेंट को अपने शरीर पर कर ले तो वो एक परछाई की तरह दिखेगा. ये रंग काफी ज्यादा महंगा होता है और कोई भी इसे नहीं खरीद पाता है. इसीलिए लोग दूसरे सबसे काले रंग मूसो ब्लैक (Musou Black) को खरीदते हैं.

कुछ यूट्यूबर्स ने अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए इस तरह के प्रयोग किए हैं. जिसमें उन्होंने खुद पर ये वैंटाब्लैक कलर पोत लिया. जब ये लोग किसी काले रंग के कमरे में गए तो वो गायब से हो गए, क्योंकि ये रंग इतना गहरा काला था कि उनका रिफ्लेक्शन नहीं दिख पाया. हालांकि इस रंग को कलर को शरीर पर लगाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी खतरनाक केमिकल होते हैं.