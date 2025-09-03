विज्ञापन
विशेष लिंक

ये है दुनिया का सबसे काला रंग, साइंटिस्ट के हाथ में रखी इस चीज को नहीं पहचान पाएंगे आप

Blackest Color In The World: वैंटाब्लैक कलर की खासियत है कि ये 99.965% लाइट को सोख लेता है. इसका मतलब ये है कि इस रंग से लाइट टकराने के बाद हमारी आंखों तक नहीं आती है.

Read Time: 2 mins
Share
ये है दुनिया का सबसे काला रंग, साइंटिस्ट के हाथ में रखी इस चीज को नहीं पहचान पाएंगे आप
दुनिया का सबसे काला रंग
  • वैंटाब्लैक दुनिया का सबसे काला रंग है जो 99.965 प्रतिशत लाइट को सोख लेता है
  • एक साइंटिस्ट ने बास्केटबॉल पर वैंटाब्लैक रंग किया, जिससे वह देखने में एक काले गोले जैसा दिखा
  • वैंटाब्लैक रंग से टकराई हुई लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, इसलिए यह रंग चीजों को छिपा देता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vantablack: दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में लोग काफी कम जानते हैं. रंगों की अच्छी जानकारी भी काफी कम लोगों को होती है, लेकिन कुछ ऐसे रंग भी होते हैं, जिन्हें देखकर लोगों को चक्कर आ सकते हैं. ये रंग सबसे ज्यादा गहरे होते हैं और इन्हें देखकर किसी भी चीज की पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक कलर मटीरियल वैंटाब्लैक भी है, जो दुनिया का सबसे काला रंग है. इस रंग की कोई चीज आपको दिखे तो आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे. एक साइंटिस्ट ने बास्केटबॉल पर ये रंग किया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, वो हैरान कर देने वाली है. 

साइंस का गजब कारनामा

वैंटाब्लैक कलर की इस बास्केटबॉल को देखकर किसी को भी ये पता ही नहीं लग सकता है कि साइंटिस्ट ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है. इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाथ में रखी चीज पर काला गोला बना दिया हो. यानी आपकी नजरें इस रंग में छिपी बास्केटबॉल को नहीं देख पाएगी. ये साइंस का एक कमाल है, जिसे शायद ही ज्यादा लोग जानते हों. 

क्यों पहचान में नहीं आता है वैंटाब्लैक कलर?

वैंटाब्लैक कलर की खासियत है कि ये 99.965% लाइट को सोख लेता है. इसका मतलब ये है कि इस रंग से लाइट टकराने के बाद हमारी आंखों तक नहीं आती है, यही वजह है कि ये सिर्फ काला गोला नजर आता है. अगर कोई इंसान इस पेंट को अपने शरीर पर कर ले तो वो एक परछाई की तरह दिखेगा. ये रंग काफी ज्यादा महंगा होता है और कोई भी इसे नहीं खरीद पाता है. इसीलिए लोग दूसरे सबसे काले रंग मूसो ब्लैक (Musou Black) को खरीदते हैं.

कुछ यूट्यूबर्स ने अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए इस तरह के प्रयोग किए हैं. जिसमें उन्होंने खुद पर ये वैंटाब्लैक कलर पोत लिया. जब ये लोग किसी काले रंग के कमरे में गए तो वो गायब से हो गए, क्योंकि ये रंग इतना गहरा काला था कि उनका रिफ्लेक्शन नहीं दिख पाया. हालांकि इस रंग को कलर को शरीर पर लगाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी खतरनाक केमिकल होते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Blackest Color In The World, Vantablack, Vantablack Color, Vantablack Science, Blackest Color
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com