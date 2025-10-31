विज्ञापन
विशेष लिंक

ये है सरदार पटेल का पूरा परिवार, जानें क्या करते हैं उनके बेटे और पोते

Sardar Patel Family: सरदार वल्लभभाई पटेल का परिवार बेहद ही सादा जीवन जीता है. पटेल की बेटी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दी.

Read Time: 2 mins
Share
ये है सरदार पटेल का पूरा परिवार, जानें क्या करते हैं उनके बेटे और पोते
नई दिल्ली:

Sardar Patel Family: सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें 'भारत का लौह पुरुष' के नाम से जाना जाता था. आज उनकी जयंती है. उनका परिवार बेहद ही सादा जीवन जीता है. उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बच्चों ने आगे बढ़ाया, जबकि उनके पोते-पोतियां आमतौर पर राजनीति की चकाचौंध से दूर रहे. उनकी जयंती पर पीएम मोदी ने पूरे परिवार की तस्वीर शेयर की है. आज के समय में उनका परिवार क्या कर रहा है कहां रहते हैं. इसके बारे में जानते हैं. 

बच्चे नहीं बना पाए पिता की तरह नाम

सरदार पटेल के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे थे एक बेटी और एक बेटा. बेटी का नाम मणिबेन पटेल (Maniben Patel) है जो बड़ी थी बेटा छोटा था दह्याभाई पटेल (Dahyabhai Patel). सरदार पटेल के दोनों बच्चे स्वतंत्रता के बाद राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने पिता की तरह बड़ा राष्ट्रीय चेहरा नहीं बन पाएं.

मणिबेन पटेल एक सांसद थीं. वह आजीवन अविवाहित रहीं और अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया. वहीं भाई दह्याभाई पटेल ने 1939 में पहली बार बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य के रूप में प्रवेश किया और 18 साल तक निगम के सदस्य बने रहे. दह्याभाई पटेल ने दो शादियां कीं थी. उनकी पहली पत्नी यशोदा बेन थीं, जिनके निधन के बाद उन्होंने भानुमति बेन से दूसरी शादी की. दह्याभाई और भानुमति बेन के दो बेटे हुए विपिन पटेल और गौतम पटेल.

पोते विपिन पटेल गौतम पटेल क्या गौतम पटेल

पोते विपिन पटेल और गौतम पटेल, दोनों भाई राजनीति से दूर रहे. विपिन पटेल के निधन के बाद गौतम पटेल ही सरदार पटेल के निकट संबंधियों में से एक रह गए हैं, जो आमतौर पर अपनी विरासत की शोहरत से दूर एक सरल जीवन जीते हैं.

ये भी पढ़ें-चीन में रील बनाने के लिए भी लेनी होगी डिग्री, नया नियम हो गया लागू

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sardar Patel, Sardar Patel Anniversary, Sardar Patel Birth Anniversary, Sardar Patel Birthday, Sardar Patel Stadium
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com