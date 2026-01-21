विज्ञापन
विशेष लिंक

पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पिज्जा हट स्टोर अकेले दिल्ली में, फर्जी आउटलेट का उद्घाटन कर बैठे पाक रक्षा मंत्री

Pakistan Pizza Hut Store: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक फर्जी पिज्जा हट स्टोर का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. पाकिस्तान में पिज्जा हट के महज 16 स्टोर हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पिज्जा हट स्टोर अकेले दिल्ली में, फर्जी आउटलेट का उद्घाटन कर बैठे पाक रक्षा मंत्री
पाकिस्तान में पिज्जा हट स्टोर

दुनियाभ के देश जहां रोजाना नए कीर्तिमान रच रहे हैं और खुद को वर्ल्ड पावर बनाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं पाकिस्तान इसके ठीक उलट हरकतें करता है. यही वजह है कि भारत के इस पड़ोसी देश का पूरी दुनिया में मजाक बनता रहा है. अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा काम कर दिया है, जिसने देश की बची हुई इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है. रक्षा मंत्री ने सियालकोट छावनी इलाके में एक ऐसे पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो फर्जी था. खुद पिज्जा हट ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कुल कितने पिज्जा हट हैं और इससे ज्यादा आउटलेट भारत के किस शहर में मौजूद हैं. 

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पूरे तमाझाम के साथ पिज्जा स्टोर का रिबन काटा और तस्वीरें भी खिंचवाई, इसके बाद इस पूरे इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. हालांकि मंत्री और पाकिस्तान के लोगों की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं और पिज्जा हट पाकिस्तान ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि सियालकोट के इस आउटलेट का उनके ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है. इसे लेकर बकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई गई है. ऐसा होने के बाद पाकिस्तान और वहां के मंत्री जी की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है. 

पाकिस्तान में महज इतने आउटलेट

अब पाकिस्तान में पिज्जा हट के आउटलेट्स की बात करें तो यहां इनकी संख्या सिर्फ 16 है. इसकी जानकारी खुद पिज्जा हट की तरफ से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 14 आउटलेट लाहौर में हैं और दो इस्लामाबाद में मौजूद हैं. वहीं भारत में पिज्जा हट के आउटलेट्स 900 से भी ज्यादा हैं. अकेले दिल्ली में इसके 60 आउटलेट हैं, वहीं नोएडा में पिज्जा हट के 14 आउटलेट मौजूद हैं. यानी दिल्ली-एनसीआर में पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा पिज्जा हट आउटलेट मौजूद हैं. 

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग 

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस कारनामे की चर्चा फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब हो रही है, लोग अपने शहर का आंकड़ा शेयर कर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के पास सिर्फ यही काम बचा है, इसीलिए वो फर्जी स्टोर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan Pizza Hut Store, Pakistan Pizza Hut, Khawaja Asif, Pizza Hut
Get App for Better Experience
Install Now