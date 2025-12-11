शादी के लिए चाहिए 10, 20, 50 रुपये की गड्डी? जानें बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए कहां से मिलेगी

शादियों के सीजन में 10, 20 या 100 के नोटों की गड्डियों की काफी डिमांड होती है. शगुन के दौरान 10, 20 और 100 के नोटों की जरूरत पड़ती है. अगर आपके घर में भी शादी है और आपको भी 10, 20, 50 और 100 के नोटों की गड्डी की जरूरत है, तो ये आर्टिकल आपके काम का है. इस आर्टिकल में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप नए नोटों की गड्डी फ्री में हासिल कर सकते हैं. बिना कोई एक्स्ट्रा रुपये दिए.

कैसे मिलेंगे पैसे, जान ले प्रक्रिया

नोटों का बंडल चाहिए तो सबसे पहले अपनी नजदीकी बैंक की शाखा में जाएं. यहां पर आपको कैशियर से बंडल का आवेदन करना होगा. आपको एक फॉर्म भरने को भी दिया जा सकता है. इसमें आपको कितने नोट चाहिए ये सब जानकारी भरनी होगी. बैंक सीमित रकम ही देता है. ऐसे में ज्यादा बंडल लेने के लिए आपको फॉर्म के साथ पहचान पत्र लगाना पड़ सकता है. इसलिए अपनी कोई भी आईडी साथ लेकर जाएं. अगर बैंक के पास उस समय नए नोटों की गड्डी होगी तो आपको तुरंत मिल जाएंगे. नहीं तो आपको बुकिंग करवानी होगी. वहीं अगर आपको अधिक मात्रा में नए नोट चाहिए होते हैं तो RBI के ऑफिस जाना पड़ सकता है. आपके शहर के RBI इश्यू ऑफिस में ये पैसे आसानी से मिल जाएंगे.

अगर आप कोई अधिकृत करेंसी एक्सचेंज शॉप पर जातें हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है. इसलिए समय रहते आप बैंक में जाकर नोटों की गड्डी ले सकते हैं.