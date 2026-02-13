Henley Passport Index 2026: दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट हुई जारी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आई ये रैंक

Henley Passport Index 2026: दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जिनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है. इसमें अमेरिका और रूस सबसे ऊपर नहीं आते हैं, बल्कि सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों का नाम लिस्ट में सबसे पहले है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 2026 की ताजा रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि किस देश का पासपोर्ट किस रैंक पर आता है. इस बार भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है और 80 से ये 75 हो गई है. अब इस तरह की रैंकिंग जब भी जारी होती है तो लोगों के मन में देश के पड़ोसी मुल्कों की रैंक जानने की भी दिलचस्पी होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने पाकिस्तान को कौन से नंबर पर रखा है.

भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की तरफ से दुनिया के 200 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है. सबसे ताकतवर पासपोर्ट की इस रैंकिंग में पाकिस्तान को 97वें पायदान पर रखा गया है. भारत के दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो इसकी रैंकिंग 93 है. वहीं नेपाल का रैंक 95 है और श्रीलंका 91वें नंबर पर है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पड़ोसी देश चीन 13वें पायदान पर है.

कैसे जारी होती है रैंकिंग?

अब सवाल है कि ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग कैसे जारी होती है और इसमें क्या-क्या देखा जाता है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की तरफ से जारी पासपोर्ट रैंकिंग में किसी देश के लोग कितने देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं. आसान भाषा में कहें तो ये रैंकिंग बताती है कि किस देश के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में आसानी से जा सकते हैं.