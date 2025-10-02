विज्ञापन
विशेष लिंक

मंदिर जाते हुए किसान को मिला 20 लाख का हीरा, क्या ऐसा खजाना मिलने पर इसे सरकार को सौंपना होता है?

Treasure Found Law: मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान को मंदिर जाते हुए एक हीरा मिला, जिसकी जांच की गई तो सबके होश उड़ गए. ये हीरा 20 लाख से ज्यादा की कीमत का है.

Read Time: 3 mins
Share
मंदिर जाते हुए किसान को मिला 20 लाख का हीरा, क्या ऐसा खजाना मिलने पर इसे सरकार को सौंपना होता है?
पन्ना में मंदिर जाते हुए किसान को मिल गया लाखों का हीरा

अक्सर लोग ये सपने देखते हैं कि उन्हें किसी दिन राह चलते कोई खजाना मिल जाए, कुछ लोगों की इच्छा थोड़ी कम होती है तो वो सिर्फ इतनी चाह रखते हैं कि एक पांच सौ रुपये का नोट ही पड़ा मिल जाए तो काम बन जाएगा... लेकिन अगर आपको वाकई कोई खजाना मिल गया तो आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के पन्ना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक किसान को मंदिर जाने से पहले ही भगवान ने प्रसाद दे दिया और उसे रास्ते में एक बेशकीमती हीरा मिल गया. ऐसे में लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ऐसा होने पर ये खजाना सरकार को सौंपना होता है? या फिर इसे बेच सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या नियम हैं. 

किसान को राह चलते मिला खजाना

मध्य प्रदेश के पन्ना को हीरों के लिए जाना जाता है. यहां कई लोग पट्टे पर जमीन लेकर हीरों की खुदाई करते हैं. किसान को मंदिर जाते हुए जो हीरा मिला है वो 4.4 कैरेट का है और इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. इस खबर को सुनते ही लोगों को लगा कि किसान की किस्मत ही बदल गई.

RSS पर तीन बार क्यों लगा था बैन? यहां देख लें पूरी टाइमलाइन

खजाने को लेकर क्या है नियम?

अगर आपको जमीन पर या किसी खेत में कोई खजाना मिलता है तो इसे लेकर नियम बनाए गए हैं. ऐसा होने पर ये संपत्ति केंद्र सरकार की होती है. यानी सरकार का इस पर अधिकार होता है और इसकी जानकारी देना जरूरी है. संविधान के अनुच्छेद 297 में ये प्रावधान है, जिसके मुताबिक भारत के किसी भी क्षेत्र, भूमि, या कहीं और मिलने वाले कीमती खनिज पर सरकार का अधिकार है. 

अगर किसी को भी कोई खजाना या कीमती चीज मिलती है तो सबसे पहले पुलिस को उसकी जानकारी देनी होती है, अगर वो शख्स पुलिस को नहीं बताता है तो कोई और भी जानकारी दे सकता है. पुलिस मौके पर पहुंचकर सबसे पहले उस कीमती सामान या खजाने को जब्त करने का काम करती है. जिसके बाद इसे ट्रेजरी में जमा करा दिया जाता है. 

खजाना पाने वाले शख्स को क्या मिलता है?

खजाना या फिर कोई कीमती हीरे जैसी चीज पाने वाले शख्स का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है. यानी सरकार चाहे तो उसे कुछ नहीं देकर भी भेज सकती है. वहीं जो लोग ईमानदारी से इसकी सूचना देते हैं, उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है. अब अगर आपके पड़ोस में किसी को ऐसा खजाना मिलता है और वो इसकी खुशी मना रहा है तो आप भी उसे ये बता सकते हैं कि उसके चेहरे पर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि ये पूरा माल सरकारी खजाने में चला जाएगा. 

पन्ना में हीरे की खुदाई होती है और यहां के लोगों को कई बेशकीमती हीरे मिलते रहते हैं, ऐसे में इन्हें हीरा कार्यालय में जमा कराया जाता है और नीलामी के बाद राशि पाने वाले को मिल जाती है. हालांकि इसमें भी कई तरह की चीजें देखी जाती हैं. कुल मिलाकर पन्ना के किसान की किस्मत तो चमक गई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Treasure Found Law, Treasure Found Rules, Farmer Found Diamond, Khazana Milne Par Kya Kare
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com