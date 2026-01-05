Zomato के CEO के सिर पर क्यों लगी ये छोटी सी चिप? क्या होता है इसका काम

जोमैटो के फाउंडर और सीईओ वैसे तो अपने बिजनेस आइडियाज और बयानों की वजह से चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन इन दिनों वो एक अजीब सी डिवाइस को लेकर खबरों में है. ये डिवाइस अभी मार्केट में नहीं आई है, क्योंकि दीपेंद्र इसे पहले अपने ऊपर आजमा के देख रहे हैं. हाल ही में दीपेंद्र फेमस पॉडकास्टर राज शमानी के पॉडकास्ट में पहुंचे जहां उन्हें अपने माथे पर ये डिवाइस लगाए हुए देखा गया. इस इंटरव्यू के दौरान दीपेंद्र ने विस्तार से बताया कि आखिर ये है क्या? इसका नाम क्या है? इसका काम क्या है? चलिए हम भी आपको बताते हैं कि ये डिवाइस आखिर है क्या?

हेल्थ से जुड़ा है ये डिवाइस

दीपेंद्र के माथे पर लगा ये डिवाइस काफी वायरल हो रही है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल ले आई है. इंटरव्यू में सीईओ ने बताया कि उनके परिवार में हेल्थ को लेकर काफी खराब हिस्ट्री रही है इसलिए वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं. इसी कड़ी में उनकी टीम एक डिवाइस पर रिसर्च पर कर ही है जिसका नाम है ‘Temple'. ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस है जिसका मकसद इंसान के दिमाग में होने वाले ब्लड फ्लो को रियल-टाइम में मापना है. आसान शब्दों में समझाएं तो इस डिवाइस का काम दिमाग में जाने वाले ब्लड के फ्लो को लगातार मॉनिटर करना है कि वो कितनी सही तरीके से कितने वक्त हो रहा है.

छोटे साइज में बड़ा इनोवेशन

दीपेंद्र ने बताया कि पहले इस डिवाइस को उन्होंने अपने शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे गर्दन पर लगाकर देखा, लेकिन इससे ब्लड फ्लो का रिजल्ट बिल्कुल सटीक नहीं आ रहा था. इसलिए इस डिवाइस को फिर माथे पर लगाने के लिए तैयार किया गया. इस डिवाइस को एक टेप के जरिए माथे पर चिपकाया गया है जिसे लगाकर आप आप स्विमिंग कर सकते हैं, सौना में जा सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस डिवाइस का टेप खुद से नहीं निकलेगा. आप हाथ से निकालेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा.

लॉन्च और कीमत पर सबकी नजर

दीपेंद्र की इस डिवाइस की पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है, हालांकि अभी ये एक्सपेरिमेंट फेज में है देखते हैं इसे मार्केट में कब लॉन्च किया जाता है और क्या ये आम आदमी के बजट में आएगी.