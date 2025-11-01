विज्ञापन
विशेष लिंक

पता है दिल्ली नोएडा में जगह जगह यह ‘पेड़‘ ही क्यों लगाया गया है? ये है वजह

Champa Blossoms: अपने पड़ोस में या फिर घर के पास मौजूद पार्क में आपने सफेद फूलों वाला ये पौधा जरूर देखा होगा. सवाल है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है और इसे लोग क्यों पसंद करते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पता है दिल्ली नोएडा में जगह जगह यह ‘पेड़‘ ही क्यों लगाया गया है? ये है वजह
चंपा का पौधा हर जगह क्यों लगाते हैं लोग

Champa Blossoms: चंपा और चमेली के फूलों के बारे में आप जरूर जानते होंगे. ये ऐसे फूल हैं, जो हर घर के पास दिख जाते हैं और लोग कई सालों से इन्हें देखते आए हैं. चंपा को अपने सफेद और खूबसूरत फूलों के जाना जाता है, ये एक छोटा सा पेड़ होता है, जिस पर हजारों की संख्या में फूल खिलने लगते हैं. यही वजह है कि लोग इसे अपने घरों के आसपास लगा लेते हैं. इसकी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत भी नहीं होती है और कम रखरखाव में ही ये फूल खिलाने लगता है. आइए चंपा के फूलों और इसके पेड़ के बारे में आपको कुछ दिलचस्प जानकारी देते हैं. 

ये चीजें नहीं जानते होंगे आप

चंपा को लोग प्लूमेरिया के नाम से भी जानते हैं. इसके सफेद और बाकी रंगों के फूल लोगों को काफी भाते हैं. इसे लगाना आसान है और हटाना भी काफी आसान है, यही वजह है कि लोग अपने घरों के बाहर या किसी पार्क में इसे लगा देते हैं. दरअसल चंपा ट्री एक्ट के तहत नहीं आता है, यानी अगर आपको अपने घर के बाहर लगे चंपा के पेड़ को हटाना है तो आपको कहीं से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चंपा एक पौधे की कैटेगरी में ही आता है. 

इन जगहों पर हो रहा इस्तेमाल

चंपा का पौधा आजकल सड़कों में डिवाइडर पर, पब्लिक पार्क, हाईवे या फिर घरों के बाहर खूब लगाया जा रहा है. इसकी वजह भी यह बताई जाती है कि ये पेड़ की तरह जरूर दिखता है, लेकिन इसे हटाने पर कोई भी परेशानी नहीं होती है. अगर कोई छोटी सी जगह है, जहां पर आपको कोई बड़ा पेड़ नहीं चाहिए तो आप प्लूमेरिया यानी चंपा का पेड़ लगा सकते हैं. ये एक सदाबहार पौधा है, जिस पर आपको हमेशा फूल खिले दिखेंगे. चंपा के फूलों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग पूजा में भी करते हैं, आपको भी रोजाना कई लोग इन्हें चुनते हुए जरूर नजर आए होंगे. यही वजह है कि इसे टेंपल फ्लावर भी कहा जाता है. 

इन बातों का रखें ख्याल 

चंपा का पौधा लगाने के बाद इसकी कुछ दिन तक देखभाल करनी होती है. एक बार पौधा बड़ा हो गया तो इसका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. पौधा लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए धूप काफी जरूरी होती है. आप इसे घर की छत पर भी बड़े गमले में लगा सकते हैं, अच्छे फूलों के लिए आपको हफ्ते में दो से तीन बार इसे पानी देना होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Plumeria Trees, Champa Plants, Plumeria Plant
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com