NDA कैडेट्स की ट्रेनिंग देहरादून IMA में होती है, लेकिन CDS वाले कहां जाते हैं?

CDS Officer Training: भारतीय सेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं को NDA और CDS (Combined Defence Services) एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. UPSC साल में दो बार यह परीक्षा आयोजित करती है. इस एग्जाम के जरिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भारतीय सेना, नेवी और एयर फोर्स में कमीशन ऑफिसर बनते हैं.

एनडीए की तरह सीडीएस परीक्षा पास करने वाले कैडेट्स की भी ट्रेनिंग होती है. जानिए यह ट्रेनिंग कहां होती है और सीडीएस एग्जाम के बारें में हर जानकारी.

CDS क्या है?

CDS (Combined Defence Services) उन युवाओं के लिए है जो ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सेना में अफसर बनना चाहते हैं. परीक्षा में पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं. यह परीक्षा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, तार्किक सोच और शारीरिक फिटनेस का टेस्ट लेती है.

CDS एग्जाम का फॉर्मेट

सीडीएस एग्जाम दो स्टेज में होता है. पहली लिखित परीक्षा, जिसमें एकेडमिक नॉलेज, जनरल नॉलेज और मैथ्स चेक किए जाते हैं. दूसरा SSB (Service Selection Board) इंटरव्यू, जो 5 दिन की प्रोसेस है. इसमें लीडरशिप क्वालिटी, टीमवर्क और फैसले लेने की क्षमता परखी जाती है.

इसके बाद मेडिकल फिटनेस के आधार पर उम्मीदवारों को उनके संबंधित डिफेंस एकेडमी में भेजा जाता है. जहां उनकी ट्रेनिंग होती है. जिसमें उन्हें फिजिकल एंड्योरेंस, हथियार चलाना, सैन्य रणनीति और लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाती है.

CDS कैडेट्स की ट्रेनिंग कहां होती है?

इंडियन मिलिस्ट्री एकेडमी (IMA), देहरादून- आर्मी में पर्मानेंट कमीशन (सिर्फ पुरुष)

इंडियन नवल एकेडमी (INA), एझिमाला- नेवी में पर्मानेंट कमीशन (सिर्फ पुरुष)

एयर फोर्स एकेडमी (AFA), डूंडीगल- फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच (सिर्फ पुरुष)

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), चेन्नई- शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी पुरुष और महिला दोनों

ट्रेनिंग का पीरियड

IMA- 18 महीने

INA- 22 सप्ताह

AFA- 74 सप्ताह

OTA- 49 सप्ताह

CDS की योग्यता क्या है?

सीडीएस एग्जाम के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए. IMA के लिए उम्र सीमा 19-24, INA के लिए 19-22, AFA के लिए 20-24 और OTA के लिए 19-25 साल होनी चाहिए. IMA & OTA में जाने के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, INA के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए और AFA में जाना है तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स या बीई-बीटेक अनिवार्य है. IMA, INA और AFA के लिए अविवाहित पुरुष, जबकि OTA के लिए अविवाहित पुरुष और महिला क्राइटेरिया है.