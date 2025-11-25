धर्म बदलकर दिलावर खान क्यों बन गए थे धर्मेंद्र? काफी कम लोग जानते हैं इसका जवाब

Dharmendra Religion: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और ही-मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. लंबे वक्त से बीमार चल रहे धर्मेंद्र ने 24 नवंबर की सुबह आखिरी सांस ली और परिवार ने बेहद गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया. बॉलीवुड के लिए वो बेहद खास थे और उनके जाने के बाद तमाम हस्तियां उनकी यादों को शेयर कर रहे हैं. यूं तो धर्मेंद्र से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि उनका नाम दिलावर खान भी था. सरकारी कागजों में उनका ये नाम रखा गया और उस दौर में इसकी काफी चर्चा भी हुई. आइए जानते हैं कि धर्मेंद्र ने क्यों अपना नाम बदला था.

धर्मेंद्र को हुआ था हेमा से प्यार

बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी हैं. अपनी दूसरी शादी के लिए ही धर्मेंद्र को अपना नाम बदलना पड़ा था. पहली शादी के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ कुछ हिट फिल्में कीं, इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार हो गया.

बिजनेसमैन राजू मंटेना के पास कितनी है दौलत? उदयपुर में जिनकी बेटी की शादी में नाच रहा पूरा बॉलीवुड

शादी के लिए बदलना पड़ा धर्म

ये बात 1979 की है, जब धर्मेंद् ने हेमा मालिनी से शादी करने का फैसला लिया. हालांकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से इनकार कर दिया. ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई और सवाल था कि आखिर कैसे शादी करें? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, ऐसे में धर्मेंद्र ने धर्म और नाम बदलने का फैसला लिया. धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और फिर हेमा मालिनी से दिलावर खान बनकर शादी कर ली. इस दौरान कागजों में हेमा मालिनी का नाम आयशा बी रखा गया था.

प्यार के लिए धर्म बदलने के फैसले के बाद धर्मेंद्र की खूब तारीफ हुई थी और उनकी जोड़ी को हमेशा याद रखा गया. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता काफी अच्छा रहा और उनकी दो बेटियां हैं. जिनके नाम ईशा देओल और अहाना हैं.