VIDEO: 'नो हैंडशेक' विवाद के बीच कबड्डी मैच में दिखा गजब नजारा, भारतीय कप्तान ने पाक कप्तान को ऐसे दिया जवाब

No Handshake in IND vs PAK Asian Youth Games kabaddi Match: यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाने से परहेज किया हो, इससे पहले एशिया कप क्रिकेट मैच में ऐसा देखा जा चुका है.

  • भारत-पाकिस्तान कबड्डी मैच के दौरान भारतीय कप्तान इशांत राठी ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार किया
  • टॉस के समय इशांत राठी ने पाकिस्तानी कप्तान को नजरअंदाज करते हुए केवल मैच अधिकारियों से ही हाथ मिलाया
  • भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 81-26 के बड़े अंतर से हराकर मुकाबला जीत लिया और अपनी कबड्डी में दबदबे को साबित किया
No Handshake in IND vs PAK Asian Youth Games kabaddi Match: एशियाई युवा खेलों में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए कबड्डी मुकाबले के दौरान एक दिलचस्प और विवादित दृश्य देखने को मिला. बहरीन में हुए इस मैच में भारतीय युवा कबड्डी टीम के कप्तान इशांत राठी ने टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इशांत राठी ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए केवल मैच अधिकारियों से हाथ मिलाया. राठी ने न तो पाकिस्तानी कप्तान की ओर देखा और न ही उनके इशारे का कोई जवाब दिया.

भारत की बड़ी जीत से दबा विवाद

हालांकि इस छोटे से विवाद के बावजूद भारतीय टीम ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को 81-26 के विशाल अंतर से हराकर जीत दर्ज की. इस जीत ने भारत की कबड्डी में दबदबे को फिर से साबित किया.

Photo Credit: @RichKettle07

हाथ मिलाने से इनकार की परंपरा जारी

यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया हो. हाल ही में एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी पाकिस्तान टीम से पारंपरिक हैंडशेक से दूरी बनाई थी. अब कबड्डी में हुई यह घटना उसी रुख की अगली कड़ी मानी जा रही है.

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस घटना के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ यूजर्स भारतीय कप्तान के कदम को "देशभक्ति का प्रतीक" बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे "खेल भावना के खिलाफ" मान रहे हैं.

पुरुष जूनियर हॉकी मैच में हुआ था हैंडशेक

भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम मलेशिया के जोहर बाहरु स्थित तमन दया हॉकी स्टेडियम में सुल्तान जोहर कप के अपने मैच में पाकिस्तान से भिड़ा. ये मुकाबला 3-3 के स्कोर के साथ ड्रा हुआ. इस दौरान पहले दोनों टीमों के बीच हाथ मिलाने की बजाय हाई-फाइव का आदान-प्रदान होने के बाद मैच शुरू हुआ और जब मुकाबला खत्म हुआ तो दोनोॆ टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखे थे.

Other Sports, Kabaddi
