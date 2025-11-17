झारखंड CM सोरेन की पत्नी बनीं सिंगर, स्टेज पर शिल्पा राव संग गाया शाहरुख का गाना, देखें VIDEO

झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन का एक अनदेखा अंदाज़ देखने को मिला. भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर शिल्पा राव के साथ स्टेज पर उनका गाना गाने का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शिल्पा राव संग कल्पना सोरेन ने संभाला माइक

झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर और स्थापना दिवस की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए रविवार को मोरहाबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण थीं बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव, जिन्होंने अपने सुरों का जादू बिखेरा. परफॉर्मेंस के दौरान, शिल्पा राव ने विधायक कल्पना सोरेन को अपने साथ गाना गाने का ऑफर दिया. कल्पना सोरेन ने इस ऑफर को स्वीकार किया और माइक संभालकर स्टेज पर शिल्पा राव के साथ सुर मिलाए.

मुख्यमंत्री सोरेन की मौजूदगी में मंच पर धमाल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन का यह वीडियो अब हर तरफ वायरल हो रहा है. उनकी सादगी और मंच पर गाने के आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे.

यह आयोजन राज्य की संस्कृति और पिछले वर्षों की प्रगति को दर्शाने का एक सफल प्रयास था, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी का यह संगीतमय अंदाज़ पूरे कार्यक्रम की एक यादगार हाइलाइट बन गया. लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया है और उनकी तारीफ कर रहे हैं.