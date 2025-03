होली जुलूस के दौरान झारखंड में बड़ा बवाल, दो समूहों के झड़प में कई लोग घायल; गाड़ी और दुकानें फूंकी

Giridih Violence: शुक्रवार को देश भर में होली का त्योहार पांरपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. लेकिन इसी बीच झारखंड के गिरिडीह जिले में होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई. इस झड़ंप में कई लोग घायल हो गए. यहां जमकर आगजनी हुई. कई दुकानें जला दी गईं. बाइक-कार सहित कई वाहनों में आग लगा दी गई. इस बवाल की सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई. फिर भारी पुलिस बल की तैनाती इलाके में की गई है. जिसके बाद अब स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले में शुक्रवार की रात होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प में हो गई. इस झड़ंप में कम से कम तीन दुकानों में कथित तौर पर आग लगा दी गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है.

#WATCH | Jharkhand: Vehicles torched after a scuffle broke out between two communities during Holi celebration in the Ghorthamba area (14/03) pic.twitter.com/Ao1Sn2WBGh

अधिकारी ने बताया कि यह घटना घोडथंबा में उस समय हुई जब एक समूह ने होली के जुलूस का इलाके से गुजरने का विरोध किया, जिसके बाद झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया.

#WATCH | Giridih, Jharkhand: Dr Bimal, SP, says, " In Ghorthamba OP constituency, an incident of clash between two communities has come to light. During Holi celebration, this incident took place...we are identifying the two communities, we are also identifying the people...once… https://t.co/Jqs1sKyNjU pic.twitter.com/DatUYzWnir