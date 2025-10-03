विज्ञापन
विशेष लिंक

एक ने मांगे 4 लाख, दूसरे ने 20 हजार... CBI ने 2 सरकारी अफसरों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा

सीबीआई ने 2 बड़े सरकारी अफसरों को रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. इनमें से एक सरकारी ऑर्डर पास करने के लिए 2 प्रतिशत कमीशन मांग रहा था, तो दूसरा 2 लाख 16 हजार रुपये के बिल पास करने के लिए 20 हजार रुपये रिश्‍वत मांग रहा था.

Read Time: 2 mins
Share
एक ने मांगे 4 लाख, दूसरे ने 20 हजार... CBI ने 2 सरकारी अफसरों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा
CBI का बड़ा एक्शन, सरकारी अफसरों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा
  • CBI ने गुजरात के गांधीनगर में CGDA में तैनात एक ऑडिटर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया
  • ऑडिटर ने पुणे एयरफोर्स बेस के CCTV सप्लाई ऑर्डर में 2% कमीशन के रूप में चार लाख रुपये रिश्वत मांगी
  • सीबीआई ने 30 सितंबर को जाल बिछाकर आरोपी को 3 लाख 50 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दो अलग-अलग मामलों में दो सरकारी अफसरों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया. पहला मामला गांधीनगर (गुजरात) का है, जहां इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर (IFA), कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA) में तैनात एक ऑडिटर  को पकड़ा गया. दूसरा मामला नांदेड़ (महाराष्ट्र) से जुड़ा है, जहां रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल, हिंगोली गेट के चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. 

एयरफोर्स बेस के लिए CCTV ऑर्डर पर 2% कमीशन

कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA) में तैनात एक ऑडिटर के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि यह अफसर पुणे एयरफोर्स बेस के CCTV सप्लाई ऑर्डर को क्लियर करने के नाम पर 2% कमीशन यानी 4 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था. सीबीआई की टीम ने 30 सितंबर को जाल बिछाया और आरोपी को 3.5 लाख रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया. इस अधिकारी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर पुणे लाया गया, जहां कोर्ट ने उसे 4 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

2 लाख के बिल पास करने के लिए 20 हजार रिश्‍वत

रिश्‍वत का दूसरा मामला नांदेड़ (महाराष्ट्र) से जुड़ा है. यहां रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल, हिंगोली गेट के चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट को पकड़ा गया है, जिस पर 20 हजार रुपये रिश्‍वत लेने का आरोप है. आरोप है कि इस अफसर ने एक कंपनी का 91,576 रुपये का लंबित बिल और 1.25 लाख का परफॉर्मेंस गारंटी पास करने के लिए रिश्वत मांगी. पहले तो उसने 25,000 रुपये की मांग की, लेकिन बाद में 20,000 रुपये पर डील फाइनल हुई. सीबीआई ने 29 सितंबर को उसके घर पर रेड डालकर उसे 20,000 रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया. दोनों मामलों में सीबीआई ने आरोपियों के घर और दफ्तरों पर तलाशी भी ली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CBI Raid, Government Official Arrested, IFA CGDA
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com