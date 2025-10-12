कश्मीर: अक्टूबर में बढ़ती ठंड ने पर्यटन उद्योग में भरी नई जान, सर्दियों के लिए जगी उम्मीदें

Kashmir Tourism: कश्मीर में इस साल सर्दी ने वक्त से पहले दस्तक दे दी है. ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने लगी है और तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दियों के पर्यटन सीजन को लेकर उम्मीदें फिर से जग उठी हैं. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, के बाद गर्मियों का पर्यटन सीजन लगभग ठप पड़ गया था. लेकिन अक्टूबर की शुरुआती बर्फबारी ने घाटी के पर्यटन उद्योग में नई जान फूंक दी है.

पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि समय से पहले हुई बर्फबारी से इस बार सर्दियों में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

'हमारी उम्मीदें फिर से जीवंत हुईं'

शिकारा एसोसिएशन के लोगो का कहना है कि मौसम के बदलने से हमारी उम्मीदें फिर से जीवंत हो गई हैं. अभी पर्यटकों की संख्या में खास इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन ऊपरी इलाकों में बर्फबारी निश्चित रूप से उन्हें घाटी की ओर आकर्षित करेगी. हमें भरोसा है कि आने वाले दिनों में हमारा उद्योग फिर से रफ्तार पकड़ेगा.

'एक महीने में मौसम और बुकिंग दोनों की तस्वीर होगी साफ'

इसी तरह, हाउसबोट एसोसिएशन का कहना है कि फिलहाल समग्र प्रभाव का आंकलन जल्दबाजी होगी, मगर आने वाले महीनों को लेकर उनका नजरिया सकारात्मक है. एक सदस्य ने कहा कि जैसे-जैसे बर्फबारी की खबरें फैलेंगी, पर्यटक अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू कर देंगे. लगभग एक महीने में मौसम और बुकिंग दोनों की तस्वीर साफ हो जाएगी.

हाउसबोट मालिक भी उत्साहित

डल और नगीन झीलों के किनारे हाउसबोट मालिक भी उत्साहित हैं. डल झील के एक हाउसबोट मालिक ने कहा कि घरेलू पर्यटकों, खासकर परिवारों और नवविवाहित जोड़ों से पूछताछ बढ़ने लगी है, जो कश्मीर की सर्दियों की खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं. जैसे-जैसे बर्फबारी तेज होगी, बुकिंग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है.

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से पूछताछ बढ़ी

टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में मांग में हल्की वृद्धि देखी गई है. श्रीनगर के एक ट्रैवल एजेंट ने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से पूछताछ बढ़ी है. कई पर्यटक अपनी यात्रा योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले बर्फबारी के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. अगर मौसम अनुकूल रहा, तो यह सर्दी पर्यटन के लिहाज से बेहद सफल हो सकती है.

'सर्दियां कश्मीर पर्यटन के लिए सबसे अहम'

होटल व्यवसायी भी आने वाले सीजन को लेकर आशान्वित हैं. श्रीनगर के एक होटल मालिक ने कहा, "सर्दियां कश्मीर पर्यटन के लिए सबसे अहम होती हैं, और जल्दी बर्फबारी हमेशा शुभ संकेत मानी जाती है. दिसंबर और जनवरी के लिए अभी बुकिंग सीमित हैं, लेकिन जैसे ही निचले इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी, पर्यटकों की आमद तेज़ी से बढ़ेगी."