जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव पर बड़ा अपडेट, बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश की चार में से तीन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया. पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि चौथी सीट पर अभी फैसला आना बाकी है.
बीजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोमांचक हुआ
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और रोमांचक हो गया है. अनुमान है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में अन्य दलों के विधायकों को साधने की कोशिशें तेज करेगी. इसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने विधायकों पर करीबी नजर रखनी शुरू कर दी है.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक
90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेकां के 41 विधायक, बीजेपी के 28, कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3, जबकि माकपा, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के एक-एक विधायक हैं. इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी हैं, जबकि दो सीटें फिलहाल रिक्त हैं. मौजूदा गणित के अनुसार नेकां दो सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि बाकी दो सीटों के लिए बीजेपी और नेकां के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है.
मतदान 24 अक्टूबर के दिन
राज्यसभा की चारों सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं. इन सीटों पर पहले गुलाम नबी आजाद, मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह और नजीर अहमद लावे राज्यसभा सदस्य थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है. निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र जारी करने की तिथि 6 अक्टूबर, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, जांच 14 अक्टूबर को और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तय की गई है. मतदान 24 अक्टूबर को होगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं