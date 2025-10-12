जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव पर बड़ा अपडेट, बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश की चार में से तीन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया. पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि चौथी सीट पर अभी फैसला आना बाकी है.

बीजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोमांचक हुआ

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और रोमांचक हो गया है. अनुमान है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में अन्य दलों के विधायकों को साधने की कोशिशें तेज करेगी. इसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने विधायकों पर करीबी नजर रखनी शुरू कर दी है.

24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को अपने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे. पार्टी ने कहा था कि चौथी सीट के लिए कांग्रेस से बातचीत जारी है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक

90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेकां के 41 विधायक, बीजेपी के 28, कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3, जबकि माकपा, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के एक-एक विधायक हैं. इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी हैं, जबकि दो सीटें फिलहाल रिक्त हैं. मौजूदा गणित के अनुसार नेकां दो सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि बाकी दो सीटों के लिए बीजेपी और नेकां के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है.

बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों में सतपाल शर्मा पार्टी के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष हैं. राकेश महाजन बीजेपी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं, जबकि गुलाम मोहम्मद मीर ने पिछले वर्ष हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

मतदान 24 अक्टूबर के दिन

राज्यसभा की चारों सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं. इन सीटों पर पहले गुलाम नबी आजाद, मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह और नजीर अहमद लावे राज्यसभा सदस्य थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है. निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र जारी करने की तिथि 6 अक्टूबर, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, जांच 14 अक्टूबर को और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तय की गई है. मतदान 24 अक्टूबर को होगा.