कोर्ट में नहीं लड़ सकता, मेरा बेटा वापस दिलाओ... हिरासत में लिए गए AAP विधायक के पिता की CM उमर से गुहार

AAP विधायक मेहराज मलिक को जिस जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है वह आमतौर पर आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है. एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि के खिलाफ लगाए जाने से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक बवाल मच गया है.

  • जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में AAP विधायक मेहराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है.
  • उनके पिता शम्सुद्दीन मलिक ने CM उमर अब्दुल्ला से बेटे की रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर न लगाने का अनुरोध किया.
  • विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के कारण प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है.
जम्मू:

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक के पिता शम्सुद्दीन मलिक ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वह अदालतों में लड़ाई जारी नहीं रख सकते और अपने बेटे को रिहा कराना चाहते हैं. सरकार के कटु आलोचक मेहराज मलिक को सोमवार को लोक शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर कठुआ जेल भेजा गया था.

जिस जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मलिक को गिरफ्तार किया गया है वह आमतौर पर आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि के खिलाफ इसे लगाए जाने को लेकर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक बवाल मच गया है.

8 पुलिसकर्मी घायल, 70 से अधिक हिरासत में 

डोडा में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए जिसके बाद प्रशासन ने यहां निषेधाज्ञा लागू की और प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में अब तक 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

मंगलवार से शुरू हुई इन हिंसक झड़पों में एक उप पुलिस अधीक्षक और एक थाना प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए.

मैं अपने बेटे को वापस चाहता हूं: शम्‍सुद्दीन 

मुख्यमंत्री से मंगलवार को मुलाकात बाद शम्सुद्दीन ने कहा, "मैंने अपना बेटा लोगों को दे दिया था, अब मैं उसे वापस चाहता हूं. मैं मुख्यमंत्री से मिला, जिन्होंने हमारी बात सुनी और कहा कि वे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं. मैंने उनसे कहा कि मैं बार-बार अदालतों के चक्कर नहीं लगाना चाहता. मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे उपराज्यपाल से बात करें और मेरे बेटे को रिहा करवाएं. उन्हें इसकी जांच करने दीजिए."

उन्होंने कहा, "अदालत में यह एक लंबी प्रक्रिया है. वह अपनी चार बेटियों की देखभाल करेगा या अदालतों के चक्कर लगाएगा? उसकी मां रो रही है. उसकी चार बेटियां हैं, वे सभी रो रही हैं."

उन्होंने पीएसए के तहत विधायक की गिरफ्तारी को ‘‘व्यक्तिगत दुश्मनी'' का परिणाम बताया.

डीसी की वजह से मेरे बेटे पर कई धाराएं: शम्‍सुद्दीन 

शम्सुद्दीन ने कहा, "उपायुक्त (डीसी) इसे बेहतर जानते हैं. डीसी की वजह से मेरे बेटे पर पीएसए की कई धाराएं लगाई गई हैं. वे लोगों के मुद्दों पर एक-दूसरे से लड़ रहे थे. डीसी ने इसे निजी रंजिश बना लिया. उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और मेरे बेटे को रिहा किया जाना चाहिए."

उन्होंने कहा कि यह मेहराज और उपायुक्त के बीच सार्वजनिक मुद्दों को लेकर व्यक्तिगत टकराव था, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उकसाया.

उन्होंने कहा, "जब एक बूढ़ी महिला मेहराज के सामने रोने लगी तो उन्हें गुस्सा आ गया और जब इंसान गुस्से में होता है, तो वह कुछ भी कर सकता है. वे (डीसी और विधायक) लड़ रहे थे, लेकिन लोगों के एक वर्ग ने इसे मुद्दा बना लिया, जिसके परिणामस्वरूप यह कार्रवाई हुई."

पार्टी से मतलब नहीं, सिर्फ अपना बेटा चाहता हूं: शम्‍सुद्दीन

शम्सुद्दीन ने सिख भावनाएं आहत करने के आरोपों को भी खारिज किया.

उन्होंने कहा, ‘‘एक बार जरा जम्मू के गजनसू मरह में सिखों से पूछे, जहां उसने वर्षों काम किया. सिख अधिकारियों से उसके हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं. मेरा बेटा सिखों के बीच पला-बढ़ा और उन्हीं के साथ पढ़ा-लिखा है. हमारे पड़ोसी सिख हैं. उस पर ऐसा इल्जाम लगाना गलत है.''

शम्सुद्दीन ने बताया कि आप नेता संजय सिंह बुधवार को जम्मू आए थे और मैने उनसे इस संबंध में कदम उठाने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपना बेटा चाहता हूं.''

डोडा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मेहराज मलिक को सोमवार को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
