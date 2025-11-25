विज्ञापन

धर्मेंद्र के निधन से टूट गया शाहरुख का दिल, अनदेखी फोटो शेयर कर लिखा- आप मेरे लिए पिता जैसे…

शाहरुख और धर्मेंद्र ने ओम शांति ओम में साथ काम किया था, जिसमें इस सीनियर एक्टर ने “दीवानगी दीवानगी” गाने में एक कैमियो किया था.

शाहरुख खान ने धर्मेंद्र को किया याद
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में जुहू में उनके घर पर निधन हो गया. 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से घर लाया गया था और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. बाद में परिवार के सदस्यों और इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिनमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, सलीम खान और शाहरुख खान शामिल थे जो उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे. शाहरुख ने भी सोशल मीडिया पर लेजेंडरी एक्टर को विदाई देते हुए एक इमोशनल श्रद्धांजलि दी.

शाहरुख खान ने धर्मेंद्र को इमोशनल श्रद्धांजलि दी

सोमवार (24 नवंबर) को शाहरुख ने धर्मेंद्र की एक अनदेखी तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह उनका चेहरा सहला रहे थे और लिखा, “रेस्ट इन पीस धर्म जी. आप मेरे लिए पिता जैसे थे… आपने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद. यह न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि दुनिया भर के सिनेमा और फिल्म प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा और कभी न भरने वाला नुकसान है. आप अमर हैं… और आपकी आत्मा आपकी फिल्मों और आपके खूबसूरत परिवार के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी.”

फिल्ममेकर करण जौहर, कियारा आडवाणी, कृति सनोन और आलिया भट्ट से लेकर रजनीकांत, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर और प्रियंका चोपड़ा तक, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की मौत पर अपना दुख और हैरानी जाहिर किया.

पिछले कुछ दिनों से बीमार थे धर्मेंद्र

इस महीने की शुरुआत में धर्मेंद्र को तबीयत खराब होने के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उनकी मौत की अफवाहें ऑनलाइन फैलीं, लेकिन परिवार ने तुरंत उन्हें खारिज किया और कन्फर्म किया कि एक्टर ठीक हो रहे थे और उन्हें बेहतर आराम और देखभाल के लिए घर लाया गया. सोमवार सुबह 89 साल की उम्र में जुहू में उनके घर पर उनका निधन हो गया. ईशा देओल और हेमा मालिनी अंतिम दर्शन करने के बाद श्मशान घाट से निकलते समय बहुत दुखी दिखीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

