ज़ुबीन गर्ग मौत: आयोजक-मैनेजर पर शिकंजा, लुकआउट नोटिस जारी, खाते फ्रीज; सीएम ने दे दी वॉर्निंग

असम के सीएम सरमा ने कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन लगेगा कि असम पुलिस जुबीन गर्ग मौत मामले की सही जांच नहीं कर पा रही है, हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे.

  • जुबीन गर्ग मौत मामले में मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्यामकानु महंता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुए हैं.
  • असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इन्हें गुवाहाटी आकर बयान देना होगा. नहीं आए तो पुलिस तलाशी तेज़ करेगी.
  • मुख्यमंत्री सरमा ने मामले में राजनीति न करने की अपील करते हुए कहा कि हम असम को नेपाल नहीं बनने दे सकते.
सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ-ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता और ज़ुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गए हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि इन्हें देश से भागने से रोकने के लिए इंटरपोल के जरिए ये नोटिस जारी कराए गए हैं. इनके बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं. सीएम ने हो रही राजनीति पर कहा कि हम असम को नेपाल नहीं बनने दे सकते. 

सीएम की सख्ती- बयान कराएं, वरना..

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि श्यामकानु महंता और सिद्धार्थ शर्मा को गुवाहाटी आकर अपना बयान देना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस उनकी तलाशी का अभियान तेज़ करेगी. उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान वो आएं, लेकिन दशमी के बाद उन्हें आना होगा. उन्हें 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर बयान दर्ज कराना होगा. 

सिंगापुर के 8 लोगों को भी समन

असम सीआईडी ने श्यामकानु महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के अलावा सिंगापुर स्थित देवज्योति हजारिका, तन्मय फुकन, भास्कर दत्ता, वाजिद अहमद, सिद्धार्थ बोरा, अभिमन्यु तालुकदार, रूपकमल सैकिया, परिवेश शर्मा के नाम भी समन जारी किए हैं और इन्हें 6 अक्टूबर को गुवाहाटी में हाजिर होने को कहा है. सीएम ने बताया कि सिंगापुर में भारतीय एंबेसी के जरिए इन लोगों को समन जारी किए गए हैं. 

CBI जांच पर शाह से की बात 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सिटिंज जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है. सीएम ने ये भी कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि असम पुलिस जुबीन गर्ग मामले की उचित जांच नहीं कर पा रही है, हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे.

'जुबीन पर राजनीति नहीं होने देंगे'

जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. असम सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है. सीएम ने बताया कि असम सरकार सिंगापुर से गर्ग की पोस्टमार्टम मंगवा रही है. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार है. सरमा ने कहा कि हम जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति नहीं होने देंगे. लोगों से संयम बनाए रखने और जुबीन के नाम पर राजनीति में शामिल न होने की भी अपील की. 

