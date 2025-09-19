विज्ञापन
स्कूबा डाइविंग और मौत, आखिर जुबीन गर्ग के साथ सिंगापुर में हुआ क्या था?

जुबीन गर्ग ने 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए. वो अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिल पर राज किया करते थे. असमिया फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें 'असम का रॉकस्टार' कहा जाता है.

  • सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है.
  • PM नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा सहित कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है.
  • स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबीन को सांस लेने में समस्या हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.
Zubeen Garg Death: ‘...या अली' और ‘जाने क्या चाहे मन बावरा...' जैसे फेमस गानों के जरिए करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले जुबीन गर्ग का सिंगापुर में एक दर्दनाक हादसे में निधन हो गया. असम के रॉकस्टार कहे जाने वाले जुबीन की मौत से उनके फैंस सदमे में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई लोगों ने जुबीन की मौत पर शोक जताया है. जुबीन 52 साल के थे. वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे.

जुबीन गर्ग के परिवार में उनकी पत्नी हैं. 18 नवंबर 1972 को असम के जोरहाट में जन्मे जुबीन गर्ग बचपन से ही संगीत के बेहद शौकीन थे. उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिल पर राज किया. असमिया फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें 'असम का रॉकस्टार' तक कहा जाता है.

जुबीन गर्ग के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख

जुबीन गर्ग के निधन पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, "लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं. उन्हें संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद किया जाएगा. उनकी प्रस्तुतियां सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ॐ शांति."

स्कूबा डाइविंग के दौरान बिगड़ी जुबीन की तबीयत

जुबीन गर्ग की शुक्रवार को सिंगापुर में ‘स्कूबा डाइविंग' के दौरान मौत हो गई. सिंगापुर में ‘नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल' के आयोजकों बताया कि ‘स्कूबा डाइविंग' के दौरान गर्ग को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

जानिए क्या होती है स्कूबा डाइविंग?

मालूम हो कि ‘स्कूबा डाइविंग' पानी के अंदर एक प्रकार की गतिविधि है, जिसमें लोग विशेष उपकरणों की मदद से सांस लेते हुए समुद्र या किसी गहरे जल स्रोत में गोता लगाते हैं और तैरते हैं. स्कूबा डाइविंग के दौरान समुद्र की गहराइयों में रंग-बिरंगी मछलियां के बीच अंडरवॉटर वर्ल्ड की खूबसूरती का दीदार किया जाता है. लेकिन यह एडवेंचर जितना आकर्षक है, उतना ही खतरनाक भी.

स्कूबा डाइविंग का खतरनाक पक्ष क्या है?

जानकारों की माने तो स्कूबा डाइविंग में सबसे बड़ा खतरा शरीर पर अचानक दबाव बदलने से होता है. जैसे-जैसे ड्राइवर गहराई में उतरता है, पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है. अगर प्रेशर बहुत तेजी से आ जाए तो डीकंप्रेशन सिकनेस हो सकती है.

6 जून को UAE में भारतीय इंजीनियर की हुई थी मौत

कुछ दिनों पहले ही 6 जून को UAE में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक भारतीय सिविल इंजीनियर की मौत हो गई थी. 29 वर्षीय इसाक पॉल अपने परिवार के साथ दुबई में थे, जब जुमेराह बीच पर स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

जुबीन के मामले में क्या हुआ?

जुबीन के मामले में बताया गया कि ‘स्कूबा डाइविंग' करते समय अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई. जिसके बाद उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया. साथ ही उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया. उन्हें बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद, अपराह्न लगभग दो बजकर 30 मिनट पर आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. यह बात आयोजकों ने दी है.

असम में जुबीन गर्ग के घर के बाहर फूट-फूट तक रोते फैंस.

जुबीन के घर के बाहर रोते दिखे फैंस

जुबीन के निधन के बाद असम में उनके घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ जुट गई. जिसमें से कई फैंस रोते तक नजर आए. इस दौरान कई फैंस फूट-फूट कर रोते नजर आए. आस-पास के लोग भी जुबीन की असामयिक मौत से स्तब्ध नजर आए.

असम सीएम बोले- जुबीन का महत्व बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं

जुबीन के असामयिक निधन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह बहुत दुखद समाचार है और राज्य और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है. ‘एक्स' पर एक पोस्ट में असम सीएम ने लिखा, ‘‘आज असम ने अपने एक प्रिय सपूत को खो दिया. जुबीन का राज्य के लिए क्या महत्व था, यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. वह बहुत जल्दी चले गये, यह जाने की उम्र नहीं थी.''

आंखों में आंसू लिए जुबीन के घर के बाहर मौजूद एक प्रशंसक.

असम की संस्कृति के एक पुरोधा थे जुबीन

उन्होंने कहा, ‘‘जुबीन की आवाज में लोगों में जोश भरने की बेजोड़ क्षमता थी और उनका संगीत सीधे हमारे मन और आत्मा को छूता था. हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें असम की संस्कृति के एक पुरोधा के रूप में याद रखेंगी और उनके गीत आने वाले दिनों और वर्षों में कई और प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रेरित करेंगे.''

जुबीन की जादुई आवाज हमेशा के लिए हुई खामोशः असम सीएम

असम सीएम ने आगे कहा कि गर्ग के संगीत के अलावा, लोगों के साथ उनका जुड़ाव और उनकी मदद करने का जुनून हमेशा याद रखा जायेगा. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनके साथ हुई सभी मुलाकातों को हमेशा याद रखूंगा. वह जादुई आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है. यह बहुत दुखद है!''

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जुबीन को बताया असमिया का गौरव

कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष एवं लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें ‘‘हर असमिया का गौरव'' बताया. जोरहाट से लोकसभा सांसद गोगोई ने एक बयान में कहा, ‘‘हर असमिया के गौरव जुबीन गर्ग की सिंगापुर में एक दुर्घटना में मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं. हम जो क्षति महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं.''

जुबीन का निधन संगीत के लिए अपूरणीय क्षति

उन्होंने कहा कि गर्ग का निधन पूरे संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति और प्रत्येक असमिया के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है. गोगोई ने कहा, ‘‘मैं जुबीन दा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.''

