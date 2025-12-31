हड़ताल के बीच Zomato-Swiggy का बड़ा ऐलान, गिग वर्कर्स के इंसेंटिव बढ़ाए, डिलीवरी बॉयज को लुभाने की कोशिश तेज

- देशभर में गिग वर्कर्स यूनियनों ने न्यू ईयर ईव पर व्यापक हड़ताल का आह्वान किया है.
- ऐसे में Zomato ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेआउट और इंसेंटिव में बढ़ोतरी की है.
- Swiggy ने भी न्यू ईयर ईव पर डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 6 घंटे की पीक विंडो में अतिरिक्त भुगतान की घोषणा की है.
देशभर में गिग वर्कर्स यूनियनों द्वारा न्यू ईयर ईव पर हड़ताल की घोषणा के बीच, Zomato और Swiggy ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेडआउट और इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं. कंपनियों ने इसे त्योहारों के दौरान अपनाई जाने वाली स्टैंडर्ड प्रक्रिया बताया है, ताकि साल के सबसे व्यस्त दिन पर सेवा बाधित न हो.
देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी पार्टनर्स
TGPWU और IFAT का दावा है कि 1.7 लाख से अधिक डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल में हिस्सा लेने की पुष्टि कर चुके हैं. यूनियनों के मुताबिक, कमाई में गिरावट, सुरक्षा जोखिम और कठोर वर्किंग कंडीशन को लेकर यह राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto के गिग वर्कर्स की हड़ताल के बीच कैसे मंगाएं खाना और ग्रॉसरी? ये नंबर नोट कर लें
Zomato की पेशकश क्या है?
पीक आवर (शाम 6 बजे से रात 12 बजे) के दौरान ₹120 से ₹150 प्रति ऑर्डर तक कमाई.
पूरे दिन में ₹3,000 तक की संभावित इनिंग्स (ऑर्डर वॉल्यूम पर निर्भर).
ऑर्डर कैंसिलेशन और डिनायल पर पेनल्टी अस्थायी रूप से हटाई गई.
कंपनी के मालिकाना समूह Eternal के प्रवक्ता के अनुसार, यह हर साल त्योहारों के दिनों में अपनाई जाने वाली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है.
Swiggy ने कितना बढ़ाया भुगतान?
31 दिसंबर और 1 जनवरी मिलाकर ₹10,000 तक कमाने का मौका.
न्यू ईयर ईव की छह घंटे की पीक विंडो (6pm-12am) में ₹2,000 तक की कमाई का मौका.
Swiggy ने भी इसे उच्च मांग के समय स्टैंडर्ड प्रक्रिया बताया है.
यह भी पढ़ें- न्यू ईयर के जश्न में खलल: गिग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल से ठप हो सकती हैं Zomato-Swiggy की डिलीवरी
हड़ताल क्यों बढ़ रही है?
यूनियनों के अनुसार 25 दिसंबर की फ्लैश स्ट्राइक में बड़ी संख्या में डिलीवरी पार्टनर्स ने लॉग‑ऑफ किया था. उस कार्रवाई का संदेश स्पष्ट था- कम होती कमाई, असुरक्षित डिलीवरी दबाव, और काम की गरिमा में गिरावट पर ध्यान दिया जाए. यूनियनों का आरोप है कि कंपनियों ने न तो संवाद किया, न ही भुगतान या सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाया.
यूनियनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान
TGPWU, IFAT और Gig & Platform Service Workers Union ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, '31 दिसंबर 2025 को सभी गिग, प्लेटफॉर्म, ऐप-बेस्ड और फ्रीलांस वर्कर्स से अपील है कि वे सभी वर्क-रिलेटेड ऐप्स बंद कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाएं.' उनके अनुसार यह आंदोलन अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए है और प्लेटफॉर्म कंपनियों को मजबूती से संदेश देने के लिए जरूरी है.
कंपनियों पर कितना असर पड़ सकता है?
सूत्रों के मुताबिक फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स जैसे Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Instamart पर इस हड़ताल पर भारी असर पड़ सकता है. न्यू ईयर ईव की रात ऑर्डर वॉल्यूम साल में सबसे ज्यादा होता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं