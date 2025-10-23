विज्ञापन
यूथ कांग्रेस के प्रभारी बने मनीष शर्मा जिनमें राहुल गांधी देखते हैं “महात्मा गांधी का डीएनए”

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सटे अशोक नगर के रहने वाले मनीष शर्मा को राहुल गांधी करीब आठ साल पहले एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाना चाहते थे.

मनीष शर्मा को पहले ही चीफ बनाना चाहते थे राहुल गांधी
  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है
  • मनीष शर्मा ने करीब चौदह वर्षों तक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के आंतरिक चुनावों का कार्य संभाला है
  • मनीष शर्मा ने भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और विदेश में नौकरी करने का अनुभव भी है
नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है. मनीष शर्मा का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है. वो करीब चौदह सालों से कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई और युवा इकाई यूथ कांग्रेस में आंतरिक चुनाव का काम संभाल रहे थे.राजनीति में सक्रिय होने से पहले मनीष शर्मा ने भोपाल से इंजीनियरिंग करने के बाद विदेश में कुछ समय नौकरी की है. 

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सटे अशोक नगर के रहने वाले मनीष शर्मा को राहुल गांधी करीब आठ साल पहले एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाना चाहते थे. सूत्रों के मुताबिक तब एनएसयूआई की एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि मनीष में महात्मा गांधी का डीएनए दिखता है. हालांकि तब आंतरिक विरोध के कारण राहुल उन्हें अपने मन मुताबिक़ पद नहीं दे पाए थे. 

मनीष शर्मा को कृष्णा अल्लावरु की जगह यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया जो फ़िलहाल बिहार के प्रभारी हैं. कृष्णा करीब आठ सालों से यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे. बिहार प्रभारी बनने के बाद भी उनके पास यूथ कांग्रेस का अतिरिक्त प्रभार था. हालांकि बिहार चुनाव के बीच पार्टी द्वारा कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस की ज़िम्मेवारी से मुक्त किए जाने के एलान की टाइमिंग रोचक है.

बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर कृष्णा अल्लावरु पर सवाल खड़े करने वाले नेता इस एलान को पार्टी की कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं. बहरहाल. अब मनीष शर्मा को पार्टी ने बड़ी ज़िम्मेदारी दी है. क़रीब एक साल पहले उदय भानु चिब को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था. अब शर्मा और चिब की जोड़ी के पास यूथ कांग्रेस की कमान होगी. 

