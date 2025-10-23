यूथ कांग्रेस के इनचार्ज बने मनीष शर्मा, कृष्णा अल्लावरु की लेंगे जगह

कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा अल्लावरू की जगह मनीष शर्मा को भारतीय युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है. आपको बता दें कि फिलहाल कृष्णा अल्लावरू बिहार चुनाव में कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं और बीते कुछ महीनों से पार्टी के लिए दो-दो जिम्मेदारी निभा रहे थे.
A new chapter begins! 🌟— Indian Youth Congress (@IYC) October 23, 2025
Heartiest congratulations to Manish Sharma ji on taking charge as In-Charge, Indian Youth Congress.
Deep gratitude to Shri Krishna @Allavaru ji for his years of mentorship, guidance, and commitment to the youth movement. ✊ pic.twitter.com/iEsG6DfsSk
मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करके की. इस पोस्ट में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा मनीष शर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने वाले एक पत्र को साझा किया गया है.
खास बात ये है कि कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस में ये बदवाल उस समय किया है जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के तमाम दल अपनी-अपनी ताकत झोंक रहे हैं.
