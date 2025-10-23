विज्ञापन
विशेष लिंक

यूथ कांग्रेस के इनचार्ज बने मनीष शर्मा, कृष्णा अल्लावरु की लेंगे जगह

खास बात ये है कि कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस में ये बदवाल उस समय किया है जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के तमाम दल अपनी-अपनी ताकत झोंक रहे हैं.

Read Time: 1 min
Share
यूथ कांग्रेस के इनचार्ज बने मनीष शर्मा, कृष्णा अल्लावरु की लेंगे जगह
नई दिल्ली:

कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा अल्लावरू की जगह मनीष शर्मा को भारतीय युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है. आपको बता दें कि फिलहाल कृष्णा अल्लावरू बिहार चुनाव में कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं और बीते कुछ महीनों से पार्टी के लिए दो-दो जिम्मेदारी निभा रहे थे.

मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करके की. इस पोस्ट में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा मनीष शर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने वाले एक पत्र को साझा किया गया है. 

खास बात ये है कि कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस में ये बदवाल उस समय किया है जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के तमाम दल अपनी-अपनी ताकत झोंक रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manish Sharma, Youth Congress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com