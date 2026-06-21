International Yoga Day: बर्फ की चोटियों से पानी तक, नेताओं से सेलिब्रिटी तक, योग दिवस में रंगा भारत, Video

21 जून की शुरुआत देश में योग के साथ हुई. भारत के सभी शहरों में रविवार के दिन सुबह का नजारा योगमय नजर आया. बर्फ की चोटियों से पानी तक, नेताओं से सेलिब्रिटी तक सभी योग के रंग में रंगे नजर आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में योग कार्यक्रम में भाग लिया और आम लोगों के साथ योगा किया. वहीं लेह-लद्दाख की बर्फीली वादियों में सेना के जवानों ने भी मानइस डिग्री में योग किया. कई फिल्म स्टारों ने भी अलग-अलग शहरों में योग किया. शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में योगा किया. जबकि अक्षय कुमार ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ योगा किया
पीएम मोदी ने कोलकाता में किया योग
#WATCH कोलकाता, पश्चिम बंगाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते हुए लोगों को उनका पोस्चर ठीक करने में मदद कर रहे हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026
इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'
(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/czUyzRLvBk
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह को देशभर में मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में योग किया. इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर योग मुद्राएं की और सभी से स्वस्थ्य शरीर और मन के लिए योग करने की बात कही.
बर्फीली वादियों में जवानों का योग
#WATCH | लेह, लद्दाख | इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 47वीं बटालियन ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे योगाभ्यास करके 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026
(सोर्स: ITBP) pic.twitter.com/okKvT0I9mK
सेना के जवानों ने भी योग दिवस पर योग किया. इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 47वीं बटालियन ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे सेना के जवानों ने योग किया. यहां का तापमान माइनस डिग्री तक में जाता है. सुबह के वक्त यहां 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया.
पैंगोंग झील के किनारे योग
#WATCH | On the occasion of International Day of Yoga 2026, 24 Bn ITBP organised a yoga session at Lukung Post on the banks of Pangong Lake. Himveers, Army personnel, local villagers and members of the Mahabodhi Institute participated enthusiastically, promoting the message of… pic.twitter.com/qjUurPa4Hq— ANI (@ANI) June 21, 2026
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मौके पर ITBP की 24वीं बटालियन ने पैंगोंग झील के किनारे लुकुंग पोस्ट पर एक योग सत्र आयोजित किया. स्वास्थ्य, सद्भाव और कल्याण का संदेश फैलाते हुए हिमवीरों, सेना के जवानों, स्थानीय ग्रामीणों और महाबोधि संस्थान के सदस्यों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया.
योग गुरु बाबा रामदेव ने विजयवाड़ा में लिया हिस्सा
#WATCH | विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश | लब्बीपेट के इंदिरा गांधी स्टेडियम में योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026' कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास जारी है। pic.twitter.com/dpZtaZ9VdN— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026
योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में लोगों ने योग किया. इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में योग के करतब भी दिखाए गए. जहां योग टीचरों ने गजब का संतुलन दिखाया.
शिल्पा शेट्टी ने गुरुग्राम में किया योग
#WATCH गुरुग्राम: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी गुरुग्राम में 12वें सालाना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेशन में शामिल हुईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2026
इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' pic.twitter.com/F1H5dhW6YW
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी योग के लिए भी जानी जाती हैं. उन्होंने रविवार के दिन गुरुग्राम में 12वें सालाना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया और यहां लोगों को योग के बारे में बताया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' रखी गई थी. जिसमें शिल्पा शेट्टी ने भाग लिया.
पानी में किया योग
#WATCH | Gujarat: People perform underwater Yoga in Vadodara on the occasion of the 12th International Day of Yoga.— ANI (@ANI) June 21, 2026
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/HLFWNPFXnD
गुजरात के वडोदरा में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों ने पानी के अंदर योग किया. पानी में ही योग की मु्द्राएं की है. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. यहां योग को लेकर लोगों में क्रेज दिखा.
बेंगलुरु में महिलाओं ने अनोखे अंदाज में किया योग
#WATCH | Karnataka: Celebrations for the 12th International Day of Yoga underway at Vidhana Soudha Grand Steps in Bengaluru.— ANI (@ANI) June 21, 2026
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/EzOPLqCiep
बेंगलुरु में भी महिलाओं ने विधान सौधा की भव्य सीढ़ियों पर योग किया. यहां महिलाओं के एक ग्रुप ने मिलकर सामूहिक योग किया. 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का अलग अंदाज देखने को मिला.
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