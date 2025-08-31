विज्ञापन
दुनिया में उथल-पुथल, भारत और चीन का साथ आना जरूरी... PM मोदी से मुलाकात के बीच बोले शी जिनपिंग

पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच SCO से पहले खास द्विपक्षीय वार्ता हुई.
  • मोदी ने चीन के साथ आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर संबंध बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.
  • शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर सहमति जाहिर की और सकारात्मक संकेत दिए.
तियानजिन:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को  शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से पहले एक खास मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच सात साल बाद कोई द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी. इस दौरान जहां पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तो वहीं जिनपिंग ने भी कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग को राजी हो गए हैं. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए विस्‍तृत वार्ता की. अपने उद्घाटन भाषण में, मोदी ने कहा कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा है. 

अच्‍छे पड़ोसी होने पर दिया जोर 

अपने भाषण में, शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन दुनिया के दो सबसे ज्‍यादा आबादी वाले देश और ग्लोबल साउथ के प्रमुख सदस्य हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रवत पड़ोसियों की तरह व्यवहार करने और मिलकर काम करने की जरूरत है. साथ ही उन्‍होंने प्रतीकात्मक तौर पर चीन को ड्रैगन और भारत को हाथी बताया.  

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल की सैन्य वापसी प्रक्रिया के बाद सीमा पर शांति और स्थिरता है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं. प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सीमा प्रबंधन पर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सहमति है. भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि नामक एक ढांचा है. मोदी ने कहा, 'हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.' 

'आपसे मिलकर खुशी हुई'  

पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की चीन की सफल अध्यक्षता के लिए राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई भी दी. साथ ही पीएम मोदी ने चीन आने के निमंत्रण और आज की मुलाकात के लिए जिनपिंग को धन्‍यवाद भी दिया. दूसरी ओर, जिनपिंग ने कहा, 'प्रधानमंत्री महोदय, आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन में आपका स्वागत करता हूं. पिछले साल, कजान में हमारी एक सफल मीटिंग हुई थी.' 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Modi Jinping China, Modi Jinping Summit 2025, Modi Jinping Meet
