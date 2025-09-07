विज्ञापन
विशेष लिंक

महिला का मुंह नोंचा, बच्‍चे की पीठ... कर्नाटक में आवारा कुत्‍तों की दहशत

कर्नाटक के दावणगेरे ज़िले में स्थित होन्नाली तालुका में कुत्‍तों का आतंक देखने को मिला. यहां मविना कोटे और सासवेहल्ली गांवों में आवारा कुत्तों के हमले में चार बच्चे और एक बुजुर्ग घायल हो गए.

Read Time: 3 mins
Share
महिला का मुंह नोंचा, बच्‍चे की पीठ... कर्नाटक में आवारा कुत्‍तों की दहशत
महिला के मुंह को नोंचा, कर दिया लहूलुहान
  • कर्नाटक में एक आवारा कुत्ते ने कोर्ट परिसर में महिला पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुईं.
  • पीड़ित महिला गंगूबाई का चेहरा कुत्ते ने काटा, और स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया था.
  • होन्नाली में आवारा कुत्तों के हमले में 4 बच्चे और बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
तुमकुरु:

आवारा कुत्‍तों ने कर्नाटक में आतंक मचाया हुआ है. तुमकुरु जिले के गुब्बी कोर्ट परिसर में शनिवार को एक आवारा कुत्ते द्वारा महिला पर जानलेवा हमला कर दिया. वहीं,  होन्नाली तालुका में आवारा कुत्तों के हमले में चार बच्चे और एक बुजुर्ग घायल हो गए. इससे लोगों में दहशत है और उन्‍होंने प्रशासन से आवारा कुत्‍तों के खिलाफ सख्‍त कदम उठाने की अपील की है. आवारा कुत्‍ते देशभर में लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लाखों आवारा कुत्‍ते सड़कों पर घूम रहे हैं. आए दिन कहीं न कहीं से कुत्‍तों द्वारा लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं.   

महिला के मुंह को नोंचा, कर दिया लहूलुहान

कनार्टटक में तुमकुरु जिले के गुब्बी कोर्ट परिसर में शनिवार को एक आवारा कुत्ते द्वारा महिला पर जानलेवा हमला किए जाने के बाद दहशत फैल गई. पीड़ित महिला की पहचान टिप्तूर तालुका के बीरसांद्रा गांव निवासी गंगूबाई (35) के रूप में हुई है, जो पारिवारिक विवाद के एक मामले में कोर्ट आई थीं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, गंगूबाई टॉयलेट से बाहर निकली ही थीं कि अचानक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया. बचने की कोशिश में कुत्ते ने बार-बार हमला किया, उनके चेहरे पर काट लिया और उन्हें बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया. महिला की चीखें सुनकर स्थानीय लोग दौड़े और उन्हें कुत्ते की पकड़ से छुड़ाया. घटना से स्तब्ध और क्रोधित होकर लोगों ने आवारा कुत्ते का पीछा किया और उसे मार डाला. घायल महिला को पहले प्रारंभिक उपचार के लिए गुब्बी तालुका अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेंगलुरु रेफर कर दिया गया. 

आवारा कुत्‍तों ने 4 बच्‍चों को काटा, लोगों में दहशत

कर्नाटक के दावणगेरे ज़िले में स्थित होन्नाली तालुका में कुत्‍तों का आतंक देखने को मिला. यहां मविना कोटे और सासवेहल्ली गांवों में आवारा कुत्तों के हमले में चार बच्चे और एक बुजुर्ग घायल हो गए. पीड़ितों का शिवमोगा मैकगैन अस्पताल में इलाज चल रहा है. कुत्‍तों ने एक बच्‍चे पर हमला किया, तो वह इनसे बचकर भागने लगा. कुत्‍तों ने इस बच्‍चे की पीठ पर बुरी तरह काटा. बच्‍चे के घाव देखकर लोगों का दिल दहल गया. अन्‍य लोगों को भी कुत्‍तों के हमले में काफी चोट आई है. इन घटनाओं के बाद लोगों ने जिला प्रशासन से आवारा कुत्‍तों के प्रति सख्‍त रुख अपनाने की मांग की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stray Dogs, Stray Dogs In Karnataka, Stray Dogs Panic In Karnataka
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com