दोषियों को पाताल से भी ढूंढ़ निकालेंगे... दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान

दिल्ली धमाके को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने फरीदाबाद में नॉर्थल जोनल काउंसिल (NZC) की बैठक के दौरान कहा कि दिल्ली में जिन भी लोगों ने बम धमाके को अंजाम दिया था, उन्हें हम पाताल से भी ढूंढ़ निकालेंगे. आपको बता दें कि दिल्ली बम धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस समेत देश की कई बड़ी जांच एजेंसियों की जांच जारी है. बीते कुछ दिनों में अलग-अलग राज्यों से कई आतंकी और संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. इन तमाम गिरफ्तार संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है. NIA ने आज ही श्रीनगर से एक और बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया आतंकी दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी उमर का सहयोगी है. दिल्ली बम धमाके में 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं.

अमित शाह ने 13 नवंबर को भी इस धमाके में शामिल आतंकियों को लेकर एक बयान दिया था. उन्होंने उस दौरान कहा था कि इस धमाके में जो भी शामिल हैं, उन्हें हम ऐसी सजा देंगे कि आगे से ऐसा हमला करने से पहले सोचेंगे. साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारी सजा दुनिया के लिए एक संदेश की तरफ भी होगा. आपको बता दें कि दिल्ली में बीते दिनों हुए धमाके के बाद से ही दिल्ली समेत देश के अलग-अलग राज्यों की पुलिस जांच कर रही है.

आपको बता दें कि NIA ने इस मामले में आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के सहयोगी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आतंकी की पहचान जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में की गई है. वह जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है. NIA की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. आरोप है कि जासिर आतंकी वारदातों के लिए तकनीकी मदद देता था.वह ड्रोन मॉडिफाई करता था ताकि उन्हें हमले में इस्तेमाल किया जा सके.यहां तक कि वह रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था. जांच में पता चला है कि जासिर ने धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की तैयारी की थी.

इस तरह की ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है. NIA ने एक दिन पहले ही उमर के एक और साथी को गिरफ्तार किया था. NIA ने गिरफ्तार आतंकी की पहचान आमीर राशिद अली के रूप में की थी. आमीर मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है. आमिर पर आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी. दिल्ल में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है. NIA ने दिल्ली में हुए धमाके को पहला ऐसा सुसाइड अटैक माना है.