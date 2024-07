मोदी की रोहित-द्रविड़ संग वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाली फोटो की क्यों चर्चा? BJP को इंदिरा गांधी की याद क्यों आई

टी-20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है. पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से बात कर उन्हें बधाई दी और पीएम हाऊस में आने का न्योता भी दिया था. हालांकि, समुद्री तूफान के कारण टीम इंडिया को 4 दिन तक का इंतजार करना पड़ा. हालांकि, टीम इंडिया स्वेश लौट चुकी है. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम का भव्य स्वागत हुआ. इसके बाद खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री आवास जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. स्पेशल 'चैंपियन' जर्सी पहने खिलाड़ियों के साथ पीए मोदी ने तस्वीरें भी क्लिक करवाई. इस दौरान कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया, जिसके बाद हर कोई मोदी की तारीफ कर रहा है. आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है.

टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी ने टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी खुद नहीं पकड़ी बल्कि टीम के कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के हाथ को थामा. यह तस्वीर लोगों को काफी प्रभावित कर रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं.

A memorable occasion as #TeamIndia got the opportunity to meet the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji in Delhi 🙌 @narendramodi | @JayShah pic.twitter.com/eqJ7iv9yVw

पीएम मोदी की तस्वीर वायरल होने के बाद भाजपा ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में उन्होंने कैप्शन दिया- फर्क साफ है.

सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने लिखा है, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को सम्मान दिया है. उन्होंने साबित किया कि ये उनकी मेहनत और लगन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव विश्व विजेता भारतीय टीम की मेहनत और आईसीसी ट्रॉफी की गरिमा के प्रति सम्मान को दर्शाता है. देखा जाए तो इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए खिलाड़ी अपना खून-पसीना एक करते हैं. दिन-रात प्रैक्टिस करते हैं. हाई प्रेशर माहौल झेलकर ट्रॉफी जीतते हैं, ऐसे में इस पर उन्हीं का अधिकार होता है,

The triumphant Indian Cricket Team met with the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, at his official residence today upon arrival.



Sir, we extend our heartfelt gratitude to you for your inspiring words and the invaluable support you have provided to… pic.twitter.com/9muKYmUVkU