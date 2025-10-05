कौन हैं राजिंदर गुप्ता? जिन्हें केजरीवाल, सिसोदिया के बीच राज्यसभा भेज रही AAP, क्यों लिया यह फैसला

AAP Rajya Sabha Candidate Rajinder Gupta: राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है. पंजाब की एक मात्र राज्यसभा सीट जो कि आप के सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी. उस सीट के लिए आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बड़े उघोगपति और Trident Group के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता के नाम की घोषणा की है. पार्टी की कल रात पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया था. जिसकी घोषणा रविवार को की गई.

राजिंदर गुप्ता का राज्यसभा जाना तय, AAP के पर्याप्त मत

राज्यसभा चुनावों के लिए 13 अक्टूबर नामांकन करने का आखिरी दिन है और 24 अक्टूबर को चुनाव होना है. इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत तय हैं क्योंकि पार्टी के पास 93 विधायकों के साथ विधानसभा में पूर्ण बहुमत है जबकि जीत के लिए 60 वोटों की जरूरत है.

कौन हैं राजिंदर गुप्ता

राजिंदर गुप्ता पंजाब के एक बड़े उद्योगपति हैं. वो ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजिंदर गुप्ता पंजाब से सबसे अमीर व्यक्ति हैं. राजिंदर गुप्ता का जन्म 2 जनवरी 1959 को हुआ था. ट्राइडेंट ग्रुप का मुख्यालय लुधियाना, पंजाब में स्थित है. इस ग्रुप की प्रमुख इंडस्ट्रीज में होम टेक्सटाइल्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स और पावर शामिल हैं.

पंजाब सरकार की कमेटी में भी थे राजिंदर, दिया इस्तीफा

राजिंदर गुप्ता ने अपने नाम की घोषणा से पहले शनिवार को ही आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली माता मंदिर पटियाला की एडवाइजरी मैनेजिंदर कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया. राज्य सरकार ने उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया हुआ था.

अमरिंदर सिंह सरकार में भी मिला था राज्यमंत्री का दर्जा

इससे पहले वह अमरिंदर सिंह की सरकार के समय भी उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ था. गुप्ता की कंपनी ट्राइडेंट के कॉटन पेपर, बेडशीट, टॉवल जैसे सामान चर्चित है. अभी उनकी कंपनी कई क्षेत्र में बिजनेस करती है, जिसकी वर्तमान में 1 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है.

2007 में पद्म श्री से सम्मानित हुए थे राजिंदर गुप्ता

साल 2007 में उन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था. साल 2024 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर संस्करण में उन्हें शामिल किया था. गुप्ता धार्मिक और सामाजिक संगठनों को दान करते रहते है. हाल ही में उनकी कंपनी ने भारत में गोल्फ टूर में बतौर स्पांसर शामिल हुई. उन्हें पंजाब के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक माना जाता है.

नेताओं की जगह उद्योगपतियों को तरजीह

आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा में सांसद भेजने को लेकर कई बार सवाल उठ चुके है. पार्टी पर सवाल उठता हैं कि आम आदमी की पार्टी क्यों राज्यसभा में सिर्फ उद्योगपतियों को भेजती है. यह सवाल तब और मौजूं हो गया जब उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग में आम आदमी पार्टी के सांसदों का भी नाम आया. कई मौकों पर पार्टी के राज्यसभा सासंद पार्टी की लाइन से अलग रहते है और पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते है.

पंजाब में राज्यसभा की कुल 7 सीटें, अभी कौन-कौन हैं सांसद

पंजाब में राज्यसभा की कुल 7 सीट है. जिसमें अभी उद्योगपति विक्रमजीत सिंह साहनी, संत बलबीर सिंह सीचेवाल, उद्योगपति अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह सासंद हैं. उद्योगपति संजीव अरोड़ा के इस्तीफा देने के बाद अब उनकी जगह पर लुधियाना के ही दूसरे उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को संसद में भेजा जा रहा है.

पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं कि, गुप्ता पंजाब में सामाजिक कामों में काफी सक्रिय हैं. बेदाग छवि होने का कारण पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है. इससे पहले सरकार ने उन्हें आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष भी बनाया था.

गुप्ता को उम्मीदवार बना पार्टी ने साधे दो हित



एक तो पार्टी किसी बाहरी को पंजाब से राज्यसभा भेजने से बच गई क्योंकि विपक्ष ने बाहरी को पंजाब से संसद में भेजने को लेकर आप पर निशाना साधा था. और 2027 के विधानसभा चुनावों में पंजाब को वोटर्स इससे नाराज ना हो इसलिए पार्टी ने यह रिस्क नहीं उठाया. दूसरा आर्थिक हित. मौजूदा समय में सिर्फ पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार हैं ऐसे में उद्योगपतियों को पार्टी से जोड़ने पर आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा होगा.

ओसवाल की चर्चा थी लेकिन गुप्ता बने उम्मीदवार

फरवरी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद यह चर्चा गर्म थी कि पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में जाएंगे. इस चर्चा को बल उस समय और मिला जब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने उन्हें लुधियाना से विधानसभा उपचुनावों में उम्मीदवार बना दिया.



बाद में अरोड़ा के जीतने के बाद उन्हें राज्य में मंत्री भी बना दिया गया. लेकिन 23 जून को केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा जाने के सवाल पर कहा कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे.

केजरीवाल-सिसोदिया ने उच्च सदन जाने का विचार छोड़ा

केजरीवाल के सार्वजनिक रूप से मना करने पर यह माना जाने लगा कि पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेज सकती है. बता दें कि केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए थे. हालांकि एनडीटीवी से बात करते हुए सिसोदिया ने राज्यसभा में जाने की बात से इनकार कर दिया था.

उसके बाद पंजाब के ही ओसवाल ग्रुप के मालिक कमल ओसवाल के राज्यसभा जाने की चर्चा हुई. ओसवाल की केजरीवाल से मुलाकात भी हुई थी. लेकिन अंत में पार्टी ने राजिदंर गुप्ता पर उम्मीदवार बनाया.

केजरीवाल की बेटी की शादी में शामिल थे राजिंदर

पार्टी से जुड़े सुत्र बताते हैं कि, अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी में कुछ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया था जिसमें से एक थे राजिंदर गुप्ता. वह भी शादी में शामिल हुए थे. इसके अलावा गुप्ता, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के भी करीबी है. संजीव अरोड़ा जब लुधियाना में उपचुनाव लड़ रहे थे तब गुप्ता ने भी उनके लिए कैंपेनिंग की थी.

पंजाब सीएम भगवंत मान से भी अच्छे संबंध

साथ ही गुप्ता का मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी अच्छा संबंध है. गुप्ता के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए पोस्ट भी किया है. उन्होंने लिखा, "आज आम आदमी पार्टी की ओर से रजिंदर गुप्ता जी को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है. मेरी तरफ से रजिंदर गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं."

AAP के 4 सांसद अग्रवाल समाज से

राजिंदर गुप्ता के उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही पार्टी के चार सांसद अग्रवाल समाज के हो गए. खुद केजरीवाल बनिया समाज से आते हैं. एनडी गुप्ता, स्वाति मालिवाल, अशोक मित्तल और अब राजिंदर गुप्ता. राज्यसभा का कार्यकाल 9 अप्रैल 2028 तक रहेगा. गुप्ता की करीबी वैसे तो अकाली से लेकर कांग्रेस सरकारों में भी था लेकिन तब उन्हें किसी सदन में नहीं भेजा लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेज रही है.