कौन हैं आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की रूसी पत्नी, जानिए

तेलुगु सिनेमा जगत के सुपरस्टार पवन कल्याण अब राजनीति में भी बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी पारी खेलने के लिए तैयार हैं. बता दें कि उन्होंने बुधवार को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. कि तेलुगु फिल्मों के एक्टर पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश में हुए चुनावों में शानदार जीत मिली है. जन सेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण की जीत से उनके फैंस और परिवार बेहद खुश हैं. पवन कल्याण की फिल्मों के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन हम यहां उनके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं. पवन कल्याण का व्यक्तिगत जीवन भी काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने तीन बार शादी की और दो बार उनका तलाक हुआ है.

पवन कल्याण की तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा रूस की मॉडल रह चुकी हैं. उनका जन्म 1980 में हुआ था. उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया है. अन्ना लेजनेवा ने तीन मार फिल्म में लीड रोल निभाया था.

Chief @PawanKalyan along with his wife AnnaLezhneva & son #AkiraNandan conversation with @narendramodi Ji ♥️ pic.twitter.com/LT3RP9BG7Z