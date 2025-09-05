विज्ञापन
कौन हैं IAS अधिकारी साक्षी साहनी? पंजाब में बाढ़ की तबाही के बीच जिन्हें गले लगा रहे हैं लोग

Amritsar First Woman DC: अमृतसर के अजनाला में बाढ़ आने से 20 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए, जिससे हजारों लोग एक ही जगह पर फंस गए. इसी बीच साक्षी साहनी लोगों के लिए मसीहा बनकर आईं और उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया.

महिला अधिकारी की जमकर हो रही है तारीफ
  • अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए खुद मैदान में उतरकर मदद कर रही हैं
  • साक्षी साहनी 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं और उन्होंने UPSC 2013 में ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त की थी
  • पंजाब में लोग उनका बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ हो रही है
IAS Officer Sakshi Sawhney: पंजाब के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, बाढ़ से हर तरफ हाहाकार है और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है. आपदा की इस घड़ी में लोगों को सिर्फ एक सहारे की जरूरत होती है, जो अमृतसर की एक महिला अधिकारी उन्हें दे रही हैं. अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी ग्राउंड जीरो पर उतरी हैं और बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी होकर उन्हें इस चुनौती का सामना करने की हिम्मत दे रही हैं. आइए जानते हैं कि कौन हैं साक्षी साहनी जो लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई हैं. 

कौन हैं साक्षी साहनी?

साक्षी साहनी 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं. उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2013 में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें पंजाब कैडर मिला था. साक्षी खुद भी पंजाब की ही रहने वाली हैं. अधिकारी बनना उनके डीएनए में ही था, क्योंकि उनके पिता भी IRS अधिकारी थे और मां स्कूल में प्रिंसिपल हैं. साक्षी की बहन बैंकिंग सेक्टर में काम करती हैं. 

पहले अटेंप्ट में हुई थी चूक

साक्षी साहनी ने अपना पहला UPSC अटेंप्ट  उस दौर में दिया था जब वो खुद कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं. साल 2012 में वो अपने पहले अटेंप्ट में कुछ ही नंबर से चूक गई थीं, लेकिन अगले ही साल उन्होंने जोरदार वापसी की और AIR 6 रैंक हासिल कर ली. 

IAS अधिकारी साक्षी ने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद से बीए एलएलबी की डिग्री ली है. यहां रहते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे बैच की टॉपर रहीं. उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते. ये वो दौर था, जब उन्हें वकालत की तरफ जाना था, लेकिन बाद में सिविल सर्विसेस को अपना करियर चुन लिया. 
खुद ग्राउंड पर उतरीं महिला अधिकारी

अमृतसर में डीसी के पद पर तैनात साक्षी साहनी ने हर मौके पर साबित किया है वो उन अधिकारियों में से हैं, जो जनता से जुड़कर उनके लिए काम करते हैं. पंजाब में जैसे ही बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू किया, साक्षी साहनी मैदान में उतर गईं. उन्होंने अब तक सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करवाया है और लगातार राहत बचाव के काम में जुटी हैं. 

अमृतसर के अजनाला में बाढ़ आने से 20 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए, जिससे हजारों लोग एक ही जगह पर फंस गए. इसी बीच साक्षी साहनी लोगों के लिए मसीहा बनकर आईं और उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया. उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचने के नाव की व्यवस्था की और लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया. घुटनों तक जमा पानी में साक्षी खुद उतर गईं और उन्होंने अपने हाथों से पीड़ितों को गले लगाया और उन्हें दुख की घड़ी में सहारा दिया.

जमकर मिल रहा प्यार

अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी के इस काम की जमकर तारीफ हो रही है. बाढ़ से परेशान लोग उन्हें दुलार रहे हैं और महिलाएं गले लगा रही हैं. मुसीबत की इस घड़ी में सहारा बनाकर आईं साक्षी का स्वागत राहत शिविरों में किसी हीरो की तरह हो रहा है. सोशल मीडिया पर भी हर तरफ उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो रेन कोट पहनकर खुद लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं. 

Sakshi Sawhney, Sakshi Sawhney Profile, Who Is Sakshi Sawhney, Amritsar First Woman DC, Amritsar DC
