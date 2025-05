असम में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष की कमान, ये है बड़ी वजह

कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले सोमवार को अपनी राज्य इकाई में बड़ा बदलाव करते हुए लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. पिछले कुछ महीनों से अपनी ब्रिटिश मूल की पत्नी के कथित पाकिस्तानी संबंधों को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमलों का सामना कर रहे गोगोई ने यह नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वह आने वाले दिनों में राज्य की जनता का आशीर्वाद मांगेंगे.

कांग्रेस नेतृत्व ने 42 वर्षीय गोगोई के साथ कार्यकारी अध्यक्ष का उत्तरदायित्व भी तीन युवा नेताओं को सौंपा है. सिकदर 44, रोजलीना 43 और सरकार 42 वर्ष के हैं.प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा को पार्टी की असम इकाई की चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गोगोई को विधानसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले यह जिम्मेदारी दी गई है. गौरव गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत तरुण गोगोई के पुत्र हैं. असम में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित हैं. इससे पहले, भूपेन कुमार बोरा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

I am grateful to Congress President Shri @kharge ji , LOP Shri @RahulGandhi ji, GSO Shri @kcvenugopalmp ji and GS Shri @JitendraSAlwar ji for trusting me with this responsibility.



