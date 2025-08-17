Who is CP Radhakrishnan: एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. नाम के बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया. अभी फिलहाल सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के 24वें गवर्नर हैं. इससे पहले वो झारखंड में भी राज्यपाल रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि संसदीय बोर्ड की बैठक में नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर मुहर लगी. आपको बताते हैं कि सीपी राधाकृष्‍णन कौन हैं, ज‍िन्‍हें NDA ने उपराष्‍ट्रपत‍ि कैंड‍िडेट बनाया और कैसा सियासी सफर रहा है.

चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुप्पुर, तमिलनाडु में हुआ था. वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं. इन्होंने आरएसएस और जनसंघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. साल 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे. इसके बाद साल 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रहे. सीपी राधाकृष्‍णन ने भाजपा संगठन में भी अहम भूमिका निभाई है.

सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक सफर

सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2024 से राज्यपाल हैं. इससे पहले वो झारखंड में 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक राज्यपाल रह चुके हैं. साथ ही तेलंगाना में मार्च से जुलाई 2024 तक अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वहीं पुदुच्चेरी में अगस्त 2024 तक उपराज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में काम किया. साल 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे. साल 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनकर आए.

सीपी राधाकृष्णन के उल्लेखनीय पहल