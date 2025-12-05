विज्ञापन
अनुष्का शंकर कौन हैं, क्यों हो गईं वायरल? Air India से क्या है नाता

कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, कि दिल तोड़ देती हैं. ऐसा ही कुछ अनुष्का शंकर के साथ हुआ. यही कारण है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुलकर अपनी बात रख दी. नतीजा ये वायरल हो गया. जानिए पूरा मामला..

अनुष्का शंकर एक बेहद लोकप्रिय सितार वादक हैं. उनके पिता का नाम तो आपने जरूर सुना होगा. वो महान सितार वादक रविशंकर की बेटी हैं. रविशंकर की तरह ही अनुष्का भी देश-विदेश में सितार वादन के कार्यक्रम करती हैं और उनकी काफी फैन फॉलोइंग हैं. मगर, सितार वादन के अलावा वो एक अन्य कारण से वायरल हो गई हैं. दरअसल, दो दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो डाला है, जो वायरल हो गया है. इसके कारण हर कोई उनके बारे में जानने को उत्सुक है.

अनुष्का शंकर ने वीडियो में क्या किया

अनुष्का शंकर ने इंस्टाग्राम पर अपने सितार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "@airindia द्वारा मेरे सितार के साथ किए गए व्यवहार से मैं बहुत निराश और सचमुच परेशान हूं. जानबूझकर लापरवाही के बिना ऐसा नुकसान कैसे हो सकता है? यह और भी दुखद है, क्योंकि मैंने लंबे समय के बाद एयर इंडिया से उड़ान भरी है, और ऐसा लगता है कि एक भारतीय वाद्य यंत्र उनके साथ सुरक्षित नहीं रह सकता—आखिरकार, मैंने हज़ारों उड़ानें दूसरी एयरलाइंस से भरी हैं और एक भी पेग सुर से नहीं बिगड़ा."

 
वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

अनुष्का शंकर के इस वीडियो के बाद लोगों का गुस्सा एयर इंडिया पर फूट पड़ा है. लोग तरह-तरह से एयर इंडिया को भला-बुरा कह रहे हैं. यहां तक की म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी, कॉमेडियन जाकिर खान और संगीतकार अन्विता शंकर जैसे सेलेब्रेटी ने भी एयर इंडिया पर काफी नाराजगी भरे कमेंट किए हैं. 

वायरल होने पर एयर इंडिया का जवाब

अनुष्का शंकर का पोस्ट वायरल हुआ तो एयर इंडिया ने भी बयान जारी किया. उसकी तरफ से कहा गया कि हम अपनी मेहमान के साथ हुई घटना से चिंतित हैं. हम वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक और व्यक्तिगत महत्व को समझते हैं और असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं. दिल्ली एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज समेत पूरी जांच शुरू कर दी गई है. कई एजेंट और स्टॉकहोल्डर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं. इसलिए अभी नुकसान का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है.

अनुष्का शंकर का करियर

अनुष्का शंकर ने महज आठ साल की उम्र में अपने पिता के शिष्य गौरव मजूमदार से सितार बजाना सीखा और जल्द ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उभर गई. चौदह साल की उम्र तक, वह अपने महान पिता रविशंकर के साथ दुनिया भर में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं. हालांकि, वो भारतीय नहीं हैं. भारतीय मूल की इस ब्रिटिश-अमेरिकी सितार वादक ने 27 फरवरी, 1995 को तेरह साल की उम्र में नई दिल्ली के सिरी फ़ोर्ट में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन दिया. यह प्रदर्शन उनके पिता के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित संगीत कार्यक्रम का हिस्सा था और इसने उनके शानदार करियर की शुरुआत की. बाद में, 2003 में अपने तीसरे एल्बम, "लाइव एट कार्नेगी हॉल" के साथ, वह विश्व संगीत श्रेणी में सबसे कम उम्र की नामांकित कलाकार बनीं. 2005 में रिलीज़ हुए उनके संगीतकार के रूप में पहले एल्बम, "राइज़" ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया.

अनुष्का शंकर का बचपन

9 जून, 1981 को लंदन में अनुष्का शंकर का जन्म हुआ. उनका जीवन लंदन और दिल्ली के बीच बीता. उनके माता-पिता तमिल माता सुकन्या राजन और बंगाली पिता रविशंकर थे. अनुष्का के पिता उनके शुरुआती छह वर्षों के दौरान उनसे दूर रहे, और साल में केवल दो दिन ही दिखाई देते थे. उनकी मां ने उन्हें उत्तर-पश्चिम लंदन के विल्सडन ग्रीन में अकेले ही पाला, जबकि रविशंकर उनकी दुनिया से दूर रहे. अनुष्का ने बताया, "मुझे उनके पिता बनने से बहुत पहले ही पता चल गया था कि वे एक बड़े संगीतज्ञ हैं." अनुष्का शंकर ने 2010 में ब्रिटिश फिल्म निर्देशक जो राइट से शादी की थी, लेकिन 2018 में उनका तलाक हो गया। उनके दो बेटे हैं, जुबिन और मोहन हैं.
 

