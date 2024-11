अनुष्का शंकर ने ग्रैमी अवार्ड्स में 20 साल पूरे किए, जाने पहले से लेकर 11वें नामांकन तक

अनुष्का शंकर का करियर ग्रैमी अवार्ड्स के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो दो दशकों से अधिक ऐतिहासिक उपलब्धियों तक फैला हुआ है. उन्होंने पहली बार 2002 में धूम मचाई, अपने एल्बम ‘लाइव एट कार्नेगी हॉल' के लिए विश्व संगीत श्रेणी में नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की नामांकित और पहली भारतीय महिला बनीं. कुछ ही साल बाद, 2005 में, वह ग्रैमी में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनीं, जिसने वैश्विक संगीत मंच पर उनकी उपस्थिति को मजबूत किया. ग्रैमी के साथ उनका सफर तब जारी रहा जब उन्होंने 2016 में प्रस्तुतकर्ता की भूमिका निभाई और 2021 के लॉकडाउन ग्रैमी प्रसारण के दौरान दूसरी बार प्रदर्शन किया.

एक दिलचस्प बात यह है कि 2016 में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मनीष अरोड़ा द्वारा तैयार की गई कस्टम ड्रेस पहनी थी, जिसे ग्रैमी संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित करने के लिए अनुरोध किया गया था, जहाँ यह एक साल से अधिक समय तक प्रदर्शित रही. उन्होंने 2023 में ग्रैमी में अपने तीसरे प्रदर्शन के साथ एक बार फिर इतिहास रच दिया, ग्रैमी मंच पर भारतीय और पाकिस्तानी सहयोग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ जब उन्हें अरूज आफताब के साथ उनके गीत 'उधेरो ना' के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रदर्शन के लिए सह-नामांकित किया गया. अब, अपने एल्बम 'Ch II: हाउ डार्क इट इज़ बिफोर डॉन' के साथ - जिसे बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम के लिए नामांकित किया गया है - और जैकब कोलियर के गीत 'ए रॉक समव्हेयर' में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रदर्शन श्रेणी में भूमिका निभाते हुए, अनुष्का ने अपना अविश्वसनीय 10वां और 11वां नामांकन हासिल किया है. यह उनके एकल एल्बम ‘राइज़', ‘ट्रैवलर', ‘ट्रेसेज़ ऑफ़ यू', ‘होम', ‘लैंड ऑफ़ गोल्ड', ‘लव लेटर्स पीएस' और ‘बिटवीन अस...' के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में पिछले नामांकनों की प्रभावशाली सूची में जुड़ता है.

अपने पहले नामांकन से लेकर अपने अग्रणी प्रदर्शनों तक, अनुष्का शंकर का योगदान उन्हें ग्रैमी विरासत और वैश्विक संगीत संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है. वह हमें बताती हैं, "इस साल फिर से और दो बार ग्रैमी के लिए नामांकित होना एक अद्भुत एहसास है! मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि मेरा नवीनतम एल्बम 'Ch II: How Dark it is Before Dawn' नामांकित हुआ है, कम से कम इसलिए नहीं कि इसका मतलब है कि शांति और उपचार की उम्मीद में मैंने जो संगीत दुनिया में भेजा था, वह और भी अधिक लोगों तक पहुंचेगा. हालांकि मैं अपनी साँस रोके रखने से खुद को नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं पहले भी इस प्रक्रिया से गुज़र चुकी हूं, और हालाँकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी बार नामांकित किया गया है, लेकिन मैंने कभी जीत हासिल नहीं की. मैं इस बात से सावधान हूँ कि शुरू में इतना उत्साहजनक लगने वाला नामांकन बाद में कमतर क्यों लग सकता है, जब यह जीत को प्रकट नहीं करता. मैंने शुरुआती नामांकन के लिए कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने और बस यात्रा का आनंद लेने की कोशिश करना सीख लिया है. लेकिन अगर मैं यह न कहूं कि मैं एक अलग परिणाम की उम्मीद कर रही थी, तो मैं झूठ बोलूंगी! मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे साथ हैं और मैं एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आभारी हूँ."