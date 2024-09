Photos: विकास भी, विरासत भी... PM मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को सौंपे 297 एंटिक्स

Indian antiquities handed to PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की यात्रा के दौरान अमेरिका (USA) ने भारत को 297 पुरावशेष (Antiquities) सौंपे हैं. इन पुरावशेषों को देश से बाहर तस्करी करके लाया गया था और इन्हें बरामद कर लिया गया. सांस्कृतिक संपत्ति की तस्करी ने इतिहास में कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है. भारत विशेष रूप से इससे प्रभावित हुआ है.

Deepening cultural connect and strengthening the fight against illicit trafficking of cultural properties.



I am extremely grateful to President Biden and the US Government for ensuring the return of 297 invaluable antiquities to India. @POTUS @JoeBiden pic.twitter.com/0jziIYZ1GO