शशि थरूर ने की ट्रंप और ममदानी की तारीफ तो BJP ने कांग्रेस पर क्यों साधा निशाना, पढ़ें क्या है पीछे की कहानी

BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि अपने क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए शशि थरूर ने अपनी पार्टी के नेताओं को गांधी परिवार के बजाय देश को पहले रखने की याद दिलाई है.

  • शशि थरूर ने जोहरान ममदानी और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक को लोकतांत्रिक सहयोग का उदाहरण बताया है
  • थरूर ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रहित में मिलकर काम करना सीखना चाहिए
  • शशि थरूर और कांग्रेस के बीच वंशवाद और पार्टी नीतियों को लेकर पहले भी मतभेद और विवाद देखे गए हैं
शशि थरूर ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीच हुई मुलाकात की सराहना की है. कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुकूल बताया है. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अमेरिका में चुनाव के दौरान जोहरान ममदानी और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे पर तीखा हमला बोला था. शशि थरूर ने कहा कि ममदानी और ट्रंप की मुलाकात से हमें जो संदेश लेना चाहिए वो ये कि चुनाव खत्म होने के बाद सहयोग करना सीखना चाहिए. शुक्रवार को हुई दोनों नेताओं की बैठक से यही मैसेज मिलता है. शशि थरू ने दोनों अमेरिकी नेताओं का एक वीडियो भी साझा किया है. अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि वह भारत में ऐसी ही चीजें देखना चाहते हैं. 

थरूर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि इस तरह से लोकतंत्र को काम करना चाहिए. चुनाव में अपने दृष्टिकोण के लिए पूरी लगन से लड़ें, बिना किसी बयानबाजी के। लेकिन एक बार जब यह खत्म हो जाए, और लोग बोलें, तो राष्ट्र के सामान्य हितों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करना सीखें, जिसकी आप दोनों सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं इसे भारत में और अधिक देखना पसंद करूंगा और मैं अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूं. 

उन्होंने जो वीडियो शेयर किया, उसमें एक रिपोर्टर ममदानी से पूछते हुए सुनाई दे रहा है कि क्या वह अब भी ट्रंप को "फासीवादी" मानते हैं. इससे पहले की ममदानी जवाब देते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें फासीवादी कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है.

शशि थरूर के इस एक्स पोस्ट को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधाते हुए थरूर की टिप्पणी की सराहना की है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि अपने क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए शशि थरूर ने अपनी पार्टी के नेताओं को गांधी परिवार के बजाय देश को पहले रखने की याद दिलाई है.

पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर, डॉ. थरूर ने कांग्रेस को यह याद दिलाने के लिए चुना है कि उन्हें राष्ट्रीय हितों को पारिवारिक हितों से ऊपर रखना चाहिए और हारे हुए लोगों की तरह व्यवहार करने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से सेवा और व्यवहार करना चाहिए.उन्होंने बताया कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस रोती है और थरूर ने उन्हें याद दिलाया है कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रतिद्वंद्वी पार्टियों को राष्ट्रीय हित की सेवा के लिए एक साथ आना चाहिए. लेकिन क्या राहुल गांधी को संदेश मिलेगा, उन्होंने आश्चर्य जताते हुए चेतावनी दी कि कांग्रेस राजनयिक से नेता बने राहुल गांधी के खिलाफ "एक और फतवा" जारी कर सकती है.

पूनावाला ने कहा कि शायद यह कांग्रेस के लिए एक वास्तविक गुप्त संदेश है कि उसे अपनी आपातकालीन मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और एक परिपक्व विपक्ष की तरह व्यवहार करना चाहिए. लेकिन क्या राहुल गांधी को यह संदेश मिलेगा? नहीं, वह वास्तव में डॉ. थरूर के खिलाफ एक और फतवा जारी करवा सकते हैं.

थरूर-कांग्रेस टकराव की कहानी

आपको बता दें कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच जारी टकराव कोई नई बात नहीं है. कुछ समय पहले ही उन्हें भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा पर अपनी ही पार्टी के सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ा था.दो दिन पहले उन्होंने रामनाथ गोयनका व्याख्यान के लिए पीएम मोदी की तारीफ की थी. इससे एक कांग्रेस नेता नाराज हो गए, जिन्होंने पूछा कि अगर उन्हें लगता है कि भाजपा की रणनीतियां बेहतर काम करती हैं तो वह पार्टी में क्यों हैं.

हाल ही में, उन्होंने वंशवादी राजनीति पर योग्यता में बाधा डालने पर एक लेख भी लिखा था, जिसमें गांधी-नेहरू परिवार को एक उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि भाजपा का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था. वंशवाद कांग्रेस पर भाजपा के प्रमुख आरोपों में से एक रहा है.

